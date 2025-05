Ploče će proglasiti dan žalosti, dolina Neretve tuguje. Ronioci: 'Imali su oko minutu, premalo'

Predsjednica Mjesnog odbora Komin Mia Šuman i gradonačelnik Ploča Ivan Marević potvrdili su da će zbog tragedije u kojem su tri muškarca izgubila živote, proglasiti dan žalosti.

- Grad Ploče proglasit će dan žalosti kada bude poznat datum sahrane naših tragično preminulih sugrađana. Obavijestit ćemo javnost putem službenih gradskih kanala. Moramo vidjeti hoće li sve sahrane biti na isti dan, bit ćemo pametniji kad budemo imali sve informacije - rekao je za 24sata Ivan Marević.

Podgradina: Autom sletjeli u Malu Neretvu, poginule tri osobe | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

U Kominu, mjestu u kojem po popisu stanovnika iz 2021. godine živi 941 osoba, od jutra traje okupljanje mještana i rodbine. Pitali smo Marevića hoće li i on put Komina.

- Već sam kontaktirao obitelji i rodbinu poginulih, izrazio sućut i stavio sebe i Grad na raspolaganje ako možemo pomoći. Otići ću osobno do obitelji kada procijenim da ih u tom trenutku neću dodatno opterećivati svojim dolaskom, svjestan da su u stanju šoka i duboke tuge. Svi smo duboko potreseni ovim događajem, ovo je manji grad, svatko svakoga zna. Komin je malo mjesto čiji su mještani jako međusobno povezani i duboko suosjećamo s njima u trenucima ove velike tragedije - govori Marević za 24sata.

Mještani su u šoku.

- Bili su veseljaci i dobri ljudi, strašno je to. Nisu loše nikome učinili, falit će nam strašno - kaže jedan od mještana Komina.

I u susjednom selu, Rogotinu, mještani teško nalaze riječi.

- Mi smo kao dva rivalska sela, povijesno i u utrci lađa i tako, ali to su naši susjedi. Nas je ovdje malo, svi se poznajemo, znamo tko je 'čiji', obitelji se generacijama poznaju. Strašno je to, tragedija je kad se svaki život izgubi. Obiteljima Bog neka da zdravlja i neka ih čuva Gospa, a njihovim dušama spokoj - govori Ante iz Rogotina.

Podsjetimo, tri muškarca su oko 23 sata sletjela automobilom u rijeku Mala Neretva u mjestu Pogradina u općini Slivno. To je svega 17 minuta vožnje udaljeno od Komina, gdje su sva trojica živjela. Pretpostavlja se da su išli do Pogradine jer tamo radi benzinska postaja, s obzirom na to da je ona kod Rogotina i Komina u rekonstrukciji. Policija kaže da je nesreću skrivio pijani muškarac koji je izletio sa sporedne ceste i oduzeo im prednost. Došlo je do sudara, a automobil u kojem su bila trojica nesretnih muškaraca probio je zaštitnu ogradu na mostu i survao se u Malu Neretvu, koja je na tom dijelu duboka oko sedam metara.

- Oni su upali oko 23 sata, i imali su svega oko minutu da se spase, premalo. Čim je dojavljeno, mi smo krenuli iz Metkovića i kad smo došli smo napravili uron i locirali unesrećene na stražnjem sjedalu automobila. Nažalost nije bilo spasa. Nismo ovlašteni izvlačiti mrtve, to radi mrtvozornik, tako da smo sačekali dizalicu i pomogli u izvlačenju automobila iz rijeke - rekli su nam iz ronilačkog kluba Delta 5 Metković.