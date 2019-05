Strašna smrt: 'Erik je živio za more, a sada ga je more uzelo'

Bio je jako iskusan ronilac, vjetar i valovi koji su se tog dana digli, njemu nisu bili problem. Brod s kojim su došli roniti bio je usidren, ali se odvezao. On je skinuo olova i boce i otplivao za njim. Ostatak ronilačke ekipe vidio ga je dok nije za brodom otplivao iza punte, a nakon toga nisu vidjeli i ne znaju što se događalo. Mora da je udario glavom u brod ili tako nešto jer je bio preiskusan da bi stradao u nevremenu, rekao nam je djelatnik saljske ispostave Lučke kapetanije.

Mrtvo tijelo ronilačkog instruktora Erika Šešelje (50) pronađeno je u utorak oko 10.45 sati. Našli su ga uz obalu otoka Ista, kamo ga je odnijela jaka južina.

Foto: YouTube Erik Šešelja

Time je završila velika potraga koja je počela u ponedjeljak oko 17.30 sati kad je dojavljeno da je ronilac nestao je u moru kod Dugog otoka. Tražili su ga policajci pomorske policije s dva plovila i policijskim roniocima, lučka kapetanija i gorska služba spašavanja s dronovima te dobrovoljni vatrogasci iz Sali na Dugom otoku i zrakoplov Pilatus i helikopter obalne straže, a koordinirala ih je Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru (MRCC).

Odatle je preko radio postaje ORP Split emitiran svim brodovima s radio vezom na moru gdje je bila potraga poslan poziv hitnosti, takozvani PAN-PAN. Tog dana, instruktor s iskustvom iz Pacifika, ronio je s grupom trojice Nijemaca u uvali Brbišćica.

Za nestalim roniocem tragalo se po arhipelagu Dugog otoka, od uvale Brbišćica prema uvali Sakarun, na sjeverozapadnoj strani Dugog otoka, sukladno smjeru vjetra i morskoj struji. U ponedjeljak je potraga po jakoj južini trajala do 20.30 sati, kad se stiglo do Velog Rata, a traganje iz zraka mora i kopna nastavilo se od zore u 5.30 sati.

Vremenski uvjeti su bili bolji. Od 5.50 sati nad morem je letio zrakoplov tipa Pilatus, a nešto kasnije i helikopter obalne straže. Oko 10 sati djelatnici Lučke kapetanije našli su brodić poginulog ronioca milju zapadno od otočića Škarda.

Foto: Lučka kapetanija Sali

- Bio je na pomorskom prolazu pa je bilo bitno da ga brzo uklonimo. Uhvatili smo ga u tegalj i teglimo ga do uvale na kojoj će ga preuzeti policija radi očevida - kazao nam je djelatnik saljske lučke kapetanije.

U trenutku kad je pronađen brod, još se nije znalo gdje mu je kapetan.

- U utorak su područje pomorske potrage proširili uvale Brbišćica, prema sjeverozapadu u smjeru Ista, Molata i dalje, kao i obalno područje Velog Rata u smjeru jugoistoka i dalje - kazao je David Radas, glasnogovornik ministarstva mora.

Našli su, nažalost, beživotno tijelo ronioca uz obalu otoka Ista. Uočili su mu peraje koje su virile iz mora jer je bio u ležećem položaju, s rukama ukočenim u položaju u zraku. Pretpostavlja se da je plivao leđno.

Foto: Lučka kapetanija Sali

Erik je učio roniti u Pacifiku

Erik Šešelja bio je bio iskusni ronilac koji je živio u inozemstvu i imao oceansko iskustvo u ronjenju. Vratio se živjeti na otok odakle potječe.

- Doselio sam u Zaglav 1996. godine u mjesto odakle potječu moji roditelji. Odrastao sam u Vancouveru. Tamo sam živio 27 godina. Učio sam ronjenje u hladnom Pacifičkom oceanu i radio u milijunskom gradu. Odlučio sam nastaviti život u jednom mirnom mjestu na Dugom Otoku, koji ima ukupno 1200 stanovnika. Na Dugom Otoku sam započeo mali biznis, vodeći goste na nezaboravne ronilačke pozicije - stoji u pozivu ronilačkog instruktora s web stranice upućenom svima koji žele iskusiti predivan podvodni svijet Dugog otoka.

Uvala Brbišćica na kojoj su ronili nalazi na otvorenom moru sa zapadne strane Dugog Otoka, nasuprot mjesta Brbinj. Ima četiri velike špilje, na dubini od 15 metara, a zovu se Kroz vrata, Raj, Pakao i Ispod Mosta, s vertikalnim stijenama, morskih spužvama, jastozima, puževima, hobotnicama i puno riba, te je upravo Brbišćica bila omiljena destinacija ronilačkog instruktora.

Foto: Lučka kapetanija Sali

Živio je za more

- Ronili smo zajedno nekoliko puta u uvali Telašćica i sudjelovali na radionicama udruge Sunce za zaštitu podmorja, do čega mu je bilo jako stalo. Ništa mu nije bilo problem i bio je jako susretljiv. Bio je iskusan ronilac i nije bio ronilački divljak nego staložen i smiren ronioc. Tragedija, što da kažem. Takav je sport, događa se i najiskusnijima - kazao nam je Mosor Prvan.

- Živio je za more, obožavao je more, a na kraju ga je more i uzelo - kazao nam je njegov sumještanin i prijatelj.