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PREBACILI GA U ZAGREB

Po Brkića u Mostar stigao MUP-ov helikopter. Izvor iz HDZ-a: 'Pozlilo mu, imao je 2 operacije'

Piše 24sata, Luka Safundžić,
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Po Brkića u Mostar stigao MUP-ov helikopter. Izvor iz HDZ-a: 'Pozlilo mu, imao je 2 operacije'
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL, Bljesak.info, Canva
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"Imao je dvije operacije u kratkom periodu i prema zadnjim našim informacijama nije životno ugrožen", kaže za 24sata jedan visokopozicionirani HDZ-ovac....

"Sve nas je ovo iznenadilo. Pozlilo mu je i prebačen je u Mostar gdje mu navodno nisu mogli baš pomoći pa je MUP-ov helikopter otišao po njega", kaže nam jedan visokorangirani član HDZ-a o Milijanu Brkiću. Mostarski portal Bljesak objavio je ranije kako je po Brkića u srijedu u popodnevnim satima u Mostar stigao helikopter Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske Subaru Bell...

Helikopter je sletio na stadion Zrinjskog oko 14:30. Prema podacima s Flightradara, helikopter je u popodnevnim satima srijede sletio u Zagreb, nedaleko od KB-a Dubrava...

Bljesak navodi kako je Brkić ranije operiran u bolnici u Mostaru, a po njega je došao helikopter iz Dubrovnika koji je potom nastavio let prema sjeveru.

OPERIRAN JE U MOSTARU? BiH mediji: Po Milijana Brkića u Mostar stigao helikopter MUP-a Hrvatske. Prebačen je u Zagreb!
BiH mediji: Po Milijana Brkića u Mostar stigao helikopter MUP-a Hrvatske. Prebačen je u Zagreb!

- Imao je dvije operacije u kratkom periodu i prema zadnjim našim informacijama nije životno ugrožen - kaže nam izvor iz HDZ-a...

Foto: bljesak.info

Brkić je bivši potpredsjednik Sabora i HDZ-a, bio je i zapovjednik Specijalne jedinice policije Alfa... Brkić se iz politike povukao 2020. godine, godinu kasnije osnovao je tvrtku Alfa Strategy, koja se bavi poslovnim savjetovanjem, upravljanjem i korporativnom sigurnošću.  Poslali smo upit MUP-u, njihov odgovor ćemo objaviti kada ga dostave.

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