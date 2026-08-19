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Po Brkića u Mostar stigao MUP-ov helikopter. Na Rebru je. Oglasili su se i iz Ministarstva

Piše 24sata, Luka Safundžić, Veronika Miloševski,
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Po Brkića u Mostar stigao MUP-ov helikopter. Na Rebru je. Oglasili su se i iz Ministarstva
Foto: Marko Prpic/PIXSELL, Bljesak.info, Canva
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"Prijevozi hrvatskih državljana iz inozemstva provode se prema potrebi, ovisno o zdravstvenoj indikaciji i procjeni nadležnih zdravstvenih služb", pišu iz MUP-a...

Milijan Brkić, nekadašnji potpredsjednik Sabora i HDZ-a, prebačen je u srijedu iz Mostara u Zagreb helikopterom hrvatskog MUP-a, objavio je portal Bljesak, a informaciju nam je potvrdio i jedan visokorangirani HDZ-ovac.

Po Brkića je oko 14:30 stigao  helikopter Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske Subaru Bell...

Helikopter je sletio na stadion Zrinjskog oko 14:30. Prema podacima s Flightradara, helikopter je u popodnevnim satima srijede sletio u Zagreb, nedaleko od KB-a Dubrava...

Bljesak navodi kako je Brkić ranije operiran u bolnici u Mostaru, a po njega je došao helikopter iz Dubrovnika koji je potom nastavio let prema sjeveru.

PREBACILI GA U ZAGREB Po Brkića u Mostar stigao MUP-ov helikopter. Izvor iz HDZ-a: 'Pozlilo mu, imao je 2 operacije'
Po Brkića u Mostar stigao MUP-ov helikopter. Izvor iz HDZ-a: 'Pozlilo mu, imao je 2 operacije'

- Sve nas je ovo iznenadilo. Pozlilo mu je i prebačen je u Mostar gdje mu navodno nisu mogli baš pomoći pa je MUP-ov helikopter otišao po njega. Imao je dvije operacije u kratkom periodu i prema zadnjim našim informacijama nije životno ugrožen - kaže nam izvor iz HDZ-a...

Foto: bljesak.info

Brkić se iz politike povukao 2020. godine, godinu kasnije osnovao je tvrtku Alfa Strategy, koja se bavi poslovnim savjetovanjem, upravljanjem i korporativnom sigurnošću.  Poslali smo upit MUP-u, koji nam je potvrdio kako je njihov helikopter danas 'pokupio' hrvatskog državljanina u Mostaru, ali identitet osobe nisu potvrdili...

OPERIRAN JE U MOSTARU? BiH mediji: Po Milijana Brkića u Mostar stigao helikopter MUP-a Hrvatske. Prebačen je u Zagreb!
BiH mediji: Po Milijana Brkića u Mostar stigao helikopter MUP-a Hrvatske. Prebačen je u Zagreb!

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

- Potvrđujemo da je danas, 19. kolovoza 2026. godine, na zahtjev Ministarstva zdravstva, zbog potrebe za hitnim medicinskim prijevozom, helikopterom Ministarstva unutarnjih poslova obavljen prijevoz hrvatskog državljanina iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar u Zagreb na daljnje liječenje. Helikopter je sletio u Zagreb na heliodrom Kliničke bolnice Dubrava, gdje je obavljena granična kontrola osoba, nakon čega je pacijent predan na daljnje medicinsko zbrinjavanje. S obzirom na to da je riječ o pacijentu i podacima koji se odnose na njegovo zdravstveno stanje, Ministarstvo unutarnjih poslova ne može potvrđivati niti objavljivati identitet osobe koju je prevozilo. Za informacije o zdravstvenom stanju pacijenta i drugim pitanjima iz nadležnosti zdravstvenog sustava upućujemo Vas na Ministarstvo zdravstva - navode iz MUP-a...

Dalje nastavljaju:

- Prijevozi hrvatskih državljana iz inozemstva provode se prema potrebi, ovisno o zdravstvenoj indikaciji i procjeni nadležnih zdravstvenih službi. Ovisno o okolnostima konkretnog slučaja, Ministarstvo zdravstva odnosno Hrvatski zavod za hitnu medicinu za takav prijevoz mogu angažirati vozilo hitne medicinske službe, helikopter Ministarstva obrane ili helikopter Ministarstva unutarnjih poslova. Sukladno Sporazumu o suradnji u provedbi hitnog međubolničkog zračnog medicinskog prijevoza, prijevoza timova i organa za potrebe transplantacije u Republici Hrvatskoj te prijevoza unesrećenih i životno ugroženih pacijenata u izvanrednim situacijama, čiji su potpisnici Ministarstvo Zdravstva, Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Ministarstvo obrane, Hrvatska vatrogasna zajednica i Ministarstvo unutarnjih poslova, helikopter Ministarstva unutarnjih poslova stacioniran je u Dubrovniku te svakodnevno obavlja letove potpore zdravstvenom sustavu i prijevoze za potrebe medicinskih ustanova na području juga Hrvatske, uključujući otoke, a prema zdravstvenim i operativnim potrebama takvi se prijevozi obavljaju i iz inozemstva.. U razdoblju od 1. siječnja do 31. srpnja 2026. godine helikopter Ministarstva unutarnjih poslova, sa Zračne luke Dubrovnik, obavio je ukupno 221 medicinsku intervenciju - pišu iz MUP-a i za kraj dodaju:

- Troškovi medicinskih prijevoza rješavaju se ovisno o konkretnom slučaju, a za hrvatske osiguranike snosi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, sukladno važećim propisima i uvjetima ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Za podatke o trošku konkretnog prijevoza i načinu njegova podmirenja upućujemo Vas na Ministarstvo zdravstva - odgovaraju iz MUP-a...

Iz zagrebačkog KBC-a potvrdili su nam kako je osoba koja je prebačena iz Mostara kod njih...

- Možemo potvrditi da je pacijent zaprimljen u KBC Zagreb radi nastavka liječenja. S obzirom na obvezu zaštite privatnosti i povjerljivosti podataka o pacijentima, nismo u mogućnosti iznositi dodatne informacije o njegovu zdravstvenom stanju, dijagnozi, tijeku liječenja niti drugim okolnostima vezanim uz njegovo liječenje - kažu nam s Rebra.

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