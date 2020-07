'Po drugi puta nam je poplavio stan. Više se ništa ne da spasiti'

Nenad Cindrić u nedjelju je pozvao gradonačelnika da prespava kod njega kako bi mu pokazao kako vodi grad. Ni sam Nenad više ne može spavati u svom, po drugi puta, poplavljenom i uništenom stanu

<p>Voda je prvo počela sukljati iz wc školjke i tuša, a onda je iz šahta zgrade doslovno potekao gejzir. Probali smo na sve moguće načine spriječiti vodu da nam ne poplavi stan, ali nažalost, tu nije bilo pomoći. Bujica vode potekla je za manje od minute po cijelom stanu, priča nam <strong>Nenad Cindrić</strong> sa Svetog Duha. </p><p>On i supruga više nemaju gdje spavati ni boraviti, stan im je potpuno uništen, a Nenad je pozvao i gradonačelnika Bandića da dođe prespavati kod njega u stanu koji je čak dva puta u dva dana bio potpuno poplavljen. </p><p>- Gradonačelnik neka dođe prespavati večeras kod mene. Ako će gledati ovu snimku, možda će me i prepoznati - ljutito je rekao Nenad u nedjelju navečer dok je ispumpavao po drugi put vodu iz svog stana. </p><p>Dan poslije, odnosno u ponedjeljak kada smo ga posjetili, gradonačelnika više nije htio niti spominjati. Vidno razočaran i umoran, zatekli smo ga u njegovom stanu u suterenu kako iznosi ostatak vode. Pod je još uvijek bio mokar, a stvari i ostaci namještaja bili su svuda po stanu, dok se nekolicina njih sušila u dvorištu zgrade. </p><p>- Taman kada smo počeli sve čistiti i sušiti, opet nas je zadesio isti scenarij kao i u petak. Tada sam samo izašao van i gledao kako mi se stan po drugi put topi u bujici vode. Nisam više imao snage trčati i boriti se, pustio sam nek' sve ode k vragu - ogorčeno nam je ispričao Nenad. </p><p>Kaže da je šteta neprocjenjiva, a osim kućanskih aparata i namještaja, voda mu je odnijela i uspomene... </p><p>- Krevet, madrac, frižider, kuhinjske elemente, kauč, perilica za rublje... Voda je uništila sve. Ali hajde na stranu i to, pa sve moje slike iz djetinjstva što sam čuvao, stvari stare 50-ak godina, sve je to uništeno. Ovo materijalno će se nekako i nadoknaditi s godinama, ali izgubio sam uspomene - tužno je rekao Nenad. </p><p>Nenad kaže da ne želi odustati, a činjenica da nitko od nadležnih institucija i vlasti ne želi priznati krivicu za ovo što se dogodilo, neće ga obeshrabriti. Možda je izgubio krov nad glavom, ali nije izgubio nadu da će ubrzo ponovno moći u svoj stan. </p><p>- Sreća je što još ima dobrih ljudi. Ti ljudi možda nemaju kunu u džepu, ali su mi ponudili krevet i krov nad glavom. Takvih ljudi je malo, ali svjestan sam da to ne može trajati vječno. Uskoro idem u gradsko poglavarstvo i tamo ću probati riješiti barem neki zamjenski stan da imam gdje živjeti dok se situacija u zgradi ne riješi. Čak mi je jedan čovjek koji me posjetio iz Grada, rekao da bi se to moglo riješiti u dva tjedna i to za smiješni iznos, ali evo, nikog očito nije briga da se to riješi - kaže nam Cindrić. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong>: <strong>Cindrić poziva gradonačelnika da prespava kod njega</strong></p><p>Otkad su svi portali prenijeli njegovu snimku u kojoj poziva gradonačelnika da prespava kod njega, kaže da se susreće i s puno negativnih komentara. </p><p>- Ja rođen ovdje, građanin sam grada Zagreba, a kao i većina, obični sam 'šljaker.' Uredno plaćam sve račune i neki komentari su me zaista povrijedili. I sam Bandić kaže da smo mi krivi što smo napravili stan u podrumu, ali ovo je moj dom. Ne želim živjeti ovdje kad nakon svake veće kiše moram strahovati da mi voda opet neće izbiti u stan - poručio je Nenad. </p>