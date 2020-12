Po orkanskom jugu i na samo 16 stupnjeva skočila u more

<p>U Splitu cijelu nedjelju puše jako jugo, izdano je crveno upozorenje za vjetar. Temperatura zraka iznosi 17 stupnjeva Celzija , a povrh svega, ušli smo klimatološki u zimu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kupanje po jugu</strong></p><p>Međutim, jednoj Splićanki i nekolicini surfera to je vrijeme bilo razlog da uđu u Jadran i okušaju se u plivanju u višemetarskim valovima.</p><p>- Na Bačvicama je inače mnogo kupača no za vrijeme juga bilo je dvoje-troje surfera i žena koja je plivala s plivačkom kapicom. U prolazu sam vidio kako se kupa. Svaka joj čast, ona je već bila u moru kada sam došao - rekao nam je čitatelj.</p><p>Kaže kako je plivala desetak minuta.</p><p>- Vani je bilo 16, a u moru 18 stupnjeva, valovi su bili ogromni - dodao je. Kaže i kako se on sam ne bi usudio skočiti u nemirno more.</p><p>- Imam 65 godina, ni za mlijun dolara ne bih skočio, ne znam koliko je to pametno, ne bih riskirao - zaključio je čitatelj iz Splita.</p>