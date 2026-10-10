Postotak neobjašnjivih smrti u toj zemlji prilično je, ako smijem primijetiti, visok. No, da se predstavim. Ja sam Yersinia pestis i zovu me crna smrt. I nisam odjednom došla,kaže Kuga Borisu Rašetu u razgovoru za Express
TRI PITANJA KUGI PLUS+
Pobila sam pola Europe jer su se ljudi prali jednom godišnje, a danas me ubije obični antibiotik
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Svakog dana u svakom pogledu sve više nazadujemo, rekao bi Slavko Štimac. Na početku druge četvrtine 21. stoljeća ljudi su u Rusiji počeli umirati od kuge. Srednjovjekovna stvar; pa zar nije moglo nešto modernije? No tako nam je pao grah, pa smo zato tri pitanja postavili virusu ove opake bolesti.
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