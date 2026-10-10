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TRI PITANJA KUGI PLUS+

Pobila sam pola Europe jer su se ljudi prali jednom godišnje, a danas me ubije obični antibiotik

Piše Boris Rašeta,
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Pobila sam pola Europe jer su se ljudi prali jednom godišnje, a danas me ubije obični antibiotik
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Postotak neobjašnjivih smrti u toj zemlji prilično je, ako smijem primijetiti, visok. No, da se predstavim. Ja sam Yersinia pestis i zovu me crna smrt. I nisam odjednom došla,kaže Kuga Borisu Rašetu u razgovoru za Express

Svakog dana u svakom pogledu sve više nazadujemo, rekao bi Slavko Štimac. Na početku druge četvrtine 21. stoljeća ljudi su u Rusiji počeli umirati od kuge. Srednjovjekovna stvar; pa zar nije moglo nešto modernije? No tako nam je pao grah, pa smo zato tri pitanja postavili virusu ove opake bolesti.

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Komentari 1
USKOK širi istragu o otpadu u Gospiću! Na meti zlatar Dodić i Pripuzova firma: Pratite uživo
ISTRAŽITELJI IDU DALJE

USKOK širi istragu o otpadu u Gospiću! Na meti zlatar Dodić i Pripuzova firma: Pratite uživo

Kako neslužbeno doznajemo, novo proširenje obuhvaća tvrtku Cezar kao pravnu osobu, ali i člana uprave Željka Teufela. Upravo Cezar je Šincekima prodavao otpadnu plastiku, ali i plaćao prijevoz do Benkovca.
Šincek je računao da će ga Dodić zaštititi: 'Zašto nitko nije zvao Draša, ni Pero, ni Paško...'
ZLATAREVO 'ZLATO'

Šincek je računao da će ga Dodić zaštititi: 'Zašto nitko nije zvao Draša, ni Pero, ni Paško...'

Snimljeni razgovori pokazuju kako je Šincek računao na zaštitu od istrage od Dodića, ali i Pere. Dodići su dolazili u Gospić, a vozači spominju Francisku kao nekoga tko više ne može spasiti Šinceka nakon inspekcije
Radiolozi odlaze ako Zadravec opet bude šefica u bolnici: Evo što su nam odgovorili iz Uprave
DRAMA U VINOGRADSKOJ

Radiolozi odlaze ako Zadravec opet bude šefica u bolnici: Evo što su nam odgovorili iz Uprave

Vinogradska bira novog šefa Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, prvi natječaj je srušen nakon žalbe Zadravec koja je 2021. smijenjena s te pozicije radi mobbinga djelatnika.

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