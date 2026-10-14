Pobjeda građana Istre: Vijećnici jednoglasno izglasali odluku protiv Holcimovog projekta

Svih 11 prisutnih vijećnika Općinskog vijeća Raše podržalo je zaključak kojim se Općina protivi projektu "KOdeCO Net Zero" tvrtke Holcim u Koromačnu. Od Vlade traže da ga ukloni s liste strateških investicijskih projekata, a od investitora i nadležnih tijela obustavu daljnjih aktivnosti, piše Istra24.

Kako navode, Općinsko vijeće Raše jednoglasno je izglasalo protivljenje Holcimovu projektu "KOdeCO Net Zero", koji predviđa hvatanje, ukapljivanje i transport ugljikova dioksida na području Koromačna. Zaključak je podržalo svih 11 prisutnih vijećnika, a njegovo donošenje pljeskom su pozdravili prisutni članovi Građanske inicijative ujedinjene Labinštine Tanja Pejić i Šerif Guta.

Prije glasanja zaključak je pojasnio načelnik Leo Knapić. Nakon sjednice pojedini mještani, okupljeni ispred općinske zgrade, prilazili su mu i čestitali. Na središnjem raškom trgu slavilo se uz glazbu, među ostalim uz Bareta i pjesmu KUD-a Idijoti "Ja sjećam se".

Vijeće je u usvojenom zaključku projekt ocijenilo "u potpunosti neprihvatljivim za lokalnu zajednicu". Navodi da predložena tehnologija obrade, dugotrajnog skladištenja i transporta CO₂, prema njegovoj ocjeni, predstavlja neprovjeren i potencijalno visok sigurnosni rizik za zdravlje građana, kvalitetu zraka, okoliš i životni standard stanovnika.

Posebno upozorava na tehničke, tehnološke i ekološke nepoznanice. U zaključku se pritom navodi da bi to bio prvi projekt neke cementare na Mediteranu koji primjenjuje tehnologiju ukapljivanja CO₂, zbog čega vijećnici ističu moguće nepredvidive rizike.

Općina zato Vladi upućuje službeni zahtjev da projekt hitno ukloni s liste strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske te iz svih prioritetnih planova od državnog značaja. Pozivajući se na zabrinutost i apele stanovništva, Vijeće u zaključku nalaže investitoru i nadležnim tijelima trenutačnu obustavu svih daljnjih aktivnosti, planiranja i priprema za provedbu projekta.

Načelnik Knapić zadužen je zaključak proslijediti Vladi, Istarskoj županiji, radnoj skupini koju je osnovala Županijska skupština te upravi Holcima Hrvatska i matičnom društvu Holcim Ltd u Švicarskoj. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u Službenim novinama Općine Raša.