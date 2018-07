Pobjegao s glisera u plemenu: Skočio u more i plivao do obale

Vatru na brodu primijetili su ljudi s Obonjana i nazvali su nas u 18:17 minuta. Hrvatski državljanin koji je jedini bio na brodu skočio je u more i otplivao na Veliku Sestricu. Ima tek nekoliko ogrebotina. Na intervenciju je izašlo 10 članova JVP Šibenik i DVD Zlarin. Brod je potonuo, rekli su u Županijskom centru 112, a prenosi Šibenik.in.

Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture objavljeno je da je u tijeku očevid o uzrocima pomorske nesreće kao posljedice izbijanja požara na gliseru, koji je nedugo potom i potonuo u Zlarinskom arhipelagu.

S helikoptera na gliser. Zapaljeno plovilo na južnoj strani Sestrice, na žalost nije mu bilo spasa. Nije bilo... Objavljuje Dvd Zlarin u Nedjelja, 8. srpnja 2018.

Gliser dužine 9 metara plovio je pod hrvatskom zastavom, a u trenutku potonuća u spremniku je imao oko 70 litara benzina koji trenutno nije iscurio u more.

Na mjestu potonuća nije zabilježeno onečišćenje mora i morskog okoliša, a potonula olupina ne predstavlja opasnost za odvijanje pomorskog prometa, dok vlasnik ima poduzeti komercijalno izvlačenje olupine sa morskoga dna i tegalj na sigurno.

- Službenici MRCC Rijeka slijedom zaprimljenih informacija odmah su pokrenuli spasilačku akciju u koordinaciji sa Lučkom kapetanijom Šibenik, dok su, na poziciju nesreće slijedom obavijesti ŽC 112 prvi doplovili službenici Pomorske policije Šibenik, koji su se u trenutku dojave nalazili najbliže mjestu nesreće. U akciju su angažirani i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zlarin i Javne vatrogasne postrojbe Šibenik, koji su po dolasku na poziciju odmah započeli sa gašenjem požara, no gliser je u 19.15 sati u potpunosti izgorio te je i potonuo na poziciji nesreće, srećom, bez žrtava i ozlijeđenih, budući da je u trenutku izbijanja požara na gliseru boravio samo voditelj, ujedno i vlasnik plovila, I.J., državljanin Republike Hrvatske, koji se spasio iskakanjem u more i plivanjem do obližnje obale - stoji u izjavi Ministarstva.