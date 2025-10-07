Pobuna cvjećara zbog ilegalne prodaje: 'Ljudi su uvjereni da je u cvjećarnicama sve skuplje!'

Rad na crno, posebice nelegalna prodaja putem društvenih mreža, zatim prodaja robe na veliko fizičkim osobama koje nemaju registriranu djelatnost, neki su od izazova s kojima se suočavaju cvjećari u Hrvatskoj, rečeno je u utorak na Forumu cvjećara Hrvatske obrtničke komore (HOK).

Predsjednica Sekcije cvjećara HOK-a Edita Merćep je kazala kako je prodaja putem društvenih mreža najveći problem posebice u vrijeme blagdana kada su društvene mreže preplavljene aranžmanima. Ljudi su, kako je navela, uvjerenja da je u cvjećarnici sve skuplje, što je velika greška.

Advent, Božić, vjenčanja, Svi sveti su dani kada je prodaja putem društvenih mreža najizraženija, kazala je.

Veliki problem predstavlja i prodaja robe na veliko fizičkim osobama koje nemaju registriranu djelatnost po istim uvjetima kao obrtnicima i trgovinama. Rješenje bi, kako je kazala, bilo da se u prostoru veleprodaje ne može obavljati maloprodaja.

Merčep je pozvala sve koji posluju nelegalno da otvore obrte jer, kako je rekla, "to nije bauk".

I predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil je kao glavne izazove s kojima se cvjećari susreću naveo nelojalnu konkurenciju, posebice putem društvenih mreža, zatim problematiku veletrgovine cvijećem i aranžerskim materijalom.

Kako bi se omogućilo bolje i lakše poslovanje cvjećara nužna je suradnja svih dionika na tržištu, kazao je naglasivši pritom važnost pojačanog inspekcijskog nadzora prema neregistriranoj djelatnosti.

Načelnica Sektora za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača Državnog inspektorata Marina Lovrić je rekla kako će se inspekcijski nadzor pojačati, no smatra kako je od represivnih mjera važnija edukacija.

Iznijela je podatke kako je 2024. tržišna inspekcija obavila167 inspekcijskih nadzora u prodaji cvijeća i cvjetnih aranžmana, ali oni su bili isključivo usmjereni na neregistriranu djelatnost trgovine, posebice trgovinu i oglašavanje putem društvenih mreža.

U 42 slučaja utvrđeno je neregistrirano obavljanje djelatnosti trgovine, a u 37 slučaja je utvrđena prodaja cvijeća putem društvenih mreža, pri čemu je Facebook najatraktivnija društvena mreža za prodaju.

U sklopu foruma dodijeljene su zahvalnice istaknutim pojedincima koji su dali snažan doprinos promociji hrvatskog cvjećarstva i vještine na međunarodnim natjecanjima.

Prema podacima HOK-a, Hrvatska trenutačno ima 629 aktivnih obrta koji se bave cvjećarstvom. Ukupno je od početka polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje cvjećar - aranžer ispit položilo 2.414 osoba.