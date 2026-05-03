Pobuna protiv EU graničnih kontrola. Je li Hrvatska iduća?

Portugal i Italija trebale bi privremeno odustati od primjene spornih novih graničnih kontrola Europske unije kako bi izbjegle kaos tijekom nadolazećih školskih praznika. Turistički stručnjaci vjeruju da će se time poštedjeti britanske turiste problema uzrokovanih kaotičnim uvođenjem novog sustava, piše Daily Mail.

Grčka je već privremeno, do rujna, ukinula nova pravila Sustava ulaska i izlaska (EES) za britanske turiste, nakon što je njihovo uvođenje izazvalo goleme gužve i kašnjenja. Pravila nalažu da svi posjetitelji iz zemalja izvan EU moraju na posebnim kioscima u zračnim lukama i na graničnim prijelazima dati svoje biometrijske podatke, odnosno skenirati lice i otiske prstiju.

Portugal već sada propušta putnike bez biometrijske provjere ako se stvore prevelike gužve, a očekuje se da će se s Italijom, uoči svibanjskih školskih praznika, povesti za primjerom Grčke te turistima omogućiti ulazak samo s pečatom u putovnici. Njihovim bi stopama mogle krenuti i Španjolska, Francuska i Hrvatska jer se čini da se EES "urušava kao kula od karata" zbog problema s neispravnom biometrijskom tehnologijom i nedostatkom osoblja. Seamus McCauley iz turističke tvrtke Holiday Extras izjavio je kako mnoge zemlje neće imati drugog izbora nego se oglušiti na pravila EU kako bi zaštitile egzistenciju svojih građana koji ovise o turizmu.

"Zemlje neće sjediti skrštenih ruku i gledati kako im Grčka preuzima turiste samo zato što se putnici ondje ne suočavaju s kašnjenjem zbog EES-a. To bi bilo politički pogubno jer su u pitanju radna mjesta", rekao je. "Uvođenje sustava potpuni je promašaj. Britanski turisti grčkom gospodarstvu godišnje donose 3.5 milijardi eura i Grčka je ispravno odlučila da to neće dovesti u pitanje zbog EES-a koji ne funkcionira kako treba."

McCauley je dodao kako je "gotovo sigurno" da će Portugal i Italija uskoro slijediti taj primjer. "Nakon toga bi se cijeli sustav mogao srušiti kao kula od karata. Španjolska, Francuska i Hrvatska mogle bi doći do istog zaključka jer nitko ne želi da mu turisti odlaze u drugu zemlju samo radi usklađivanja s EU", istaknuo je.

Turistički stručnjaci smatraju da je Bruxelles praktički nemoćan poduzeti mjere protiv Grčke i zemalja koje bi mogle slijediti njezin primjer.

Eventualne financijske kazne zanemarive su u usporedbi s dodatnim prihodima od turizma koje će zemlje ostvariti izbjegavanjem kaosa u zračnim lukama. Čak i ako EU tuži Grčku Europskom sudu pravde, postupak bi se oduljio i završio dugo nakon ljetnih praznika, do kada bi Grčka već ponovno uvela EES.