Pobunili se bajkeri na Krčkom mostu: Prijelaz plaćali lipama

Velike gužve stvorile su se jutros na kućicama na kojima se naplaćuje mostarina za Krčki most. Uzrok tome nije bio val turista već pedesetak motociklista koji su, u znak prosvjeda, mostarinu odlučili platiti u lipama.

- Želimo da se prekine praksa naplaćivanja jedinog mosta u Hrvatskoj. Svi smo danas spremili po 5 i 10 lipa pa neka broje taj novac, objasnio je jedan od 'bajkera' našoj novinarki Meri Tomljanović te poručio ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću da je krajnje vrijeme da se riješi taj problem.

- Smatramo da je sramotno da se ovaj most jedini plaća u Hrvatskoj. Obećavali su da će se maknuti mostarina, a oni su je ove sezone poskupjeli. Smatramo da to nije u redu jer mi smo ovaj most platiti doprinosima, kao i naši roditelji. Želimo na ovaj način dati do znanja da se mi s njima ne slažemo, pa ako nešto postignemo - dobro, ako ne - barem smo pokazali zube, rekao je našoj novinarki motociklist Marko koji se također osvrnuo na izjave ministra Butkovića da ovim prosvjedom štete Hrvatskoj i samima sebi.

- Ja bih rekao ministru Butkoviću da on i njegova vlada čine štetu Hrvatskoj već 20 i kusur godina, tako da... Ovi ljudi koje tu vidite, svi rade, pošteno plaćaju poreze, nitko nije kriminalac, obiteljski su ljudi. Mislim, o čemu mi pričamo?! Samo tražimo jednaka prava, kao i svi ostali i to je sve, zaključio je motociklist.