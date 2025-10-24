Počela je treća Startover konferencija: Kako zadržati ljude, znanje i motivaciju?

Nikad nije bilo izazovnije zadržati ljude, ali ni jednostavnije izgubiti ih. O tome kako kreirati okruženje u kojem se talenti osjećaju prepoznato, motivirano i povezano s vizijom tvrtke govorit će naši panelisti
Započela je još jedna konferencija Startover, koja će okupiti vodeće stručnjake iz područja ljudskih potencijala, menadžmenta i poslovnog razvoja, i to iz nekih od najuspješnijih tvrtki u Hrvatskoj.
| Foto: Matija Habljak/Igor Šoban/ Pixsell
Započela je još jedna konferencija Startover, koja će okupiti vodeće stručnjake iz područja ljudskih potencijala, menadžmenta i poslovnog razvoja, i to iz nekih od najuspješnijih tvrtki u Hrvatskoj. |
Foto: Matija Habljak/Igor Šoban/ Pixsell
Započela je još jedna konferencija Startover, koja će okupiti vodeće stručnjake iz područja ljudskih potencijala, menadžmenta i poslovnog razvoja, i to iz nekih od najuspješnijih tvrtki u Hrvatskoj.
| Foto: Matija Habljak/Igor Šoban/ Pixsell
U fokusu ovogodišnje konferencije stavljamo pred javnost teme koje oblikuju novu stvarnost rada; od zadržavanja ključnih kadrova i stvarne mogućnosti napredovanja do kulture učenja i održivosti vještina u eri ubrzanih promjena.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
O tome koji su provjereni odgovori na aktualna pitanja govorit će stručnjaci iz ključnih industrija na trećoj HR konferenciji 24sata "Kreativnost kao pokretač poslovanja".
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Nikad nije bilo izazovnije zadržati ljude, ali ni jednostavnije izgubiti ih. O tome kako kreirati okruženje u kojem se talenti osjećaju prepoznato, motivirano i povezano s vizijom tvrtke govorit će panelisti na prvom panelu, pod nazivom "Leadership: Kreativnost u zadržavanju kvalitetnoga kadra".
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Rasprava će otvoriti pitanje može li se lojalnost zaposlenika uopće planirati te kako lideri balansiraju između tržišnih pritisaka i ljudskih potreba. Moderirat će ga prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić (Ekonomski fakultet Zagreb), a u panelu sudjeluju Ivana Mikanović (Sofascore), Ana Petrović (Culture Craft), Velimir Srića (akademik, član Europske akademije i IANUBIH) te Dalibor Kratohvil (HOK).
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Što danas zapravo odlučuje o napredovanju - sustav ili snalažljivost? Na panelu "Napredovanje danas: Sustav ili snalažljivost?" bit će riječi o vidljivosti, timskim odnosima, nepisanim pravilima i novim vrijednostima na tržištu rada.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Posebna pozornost bit će na pitanjima koliko su formalni kriteriji još relevantni te žele li mlađe generacije uopće tradicionalni karijerni uspon. Raspravu će moderirati novinarka Bojana Mrvoš (24sata), a o ovoj uvijek aktualnoj temi pričat će Nikolina Sertić (Philip Morris), Lara Šubić Šuša (SELECTIO Grupa), Bruno Rožman (SonderAI) i Andreja Gracin (Telemach)
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Dio konferencije čini razgovor 1 na 1 s Ratkom Rudićem, jednim od najtrofejnijih trenera svih vremena i predsjednikom stručnog savjeta Hrvatskog vaterpolskog saveza. U intervjuu s novinarkom Snježanom Krnetić (24sata) Rudić će otkriti svoje provjerene metode motiviranja timova, održavanja discipline i stvaranja osjećaja zajedništva u trenucima najvećeg pritiska.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Govorit će se o tome kako spriječiti zastarijevanje vještina, što znači "skill sustainability" u praksi te može li učenje postati dio kulture, a ne samo zadatak jednog odjela. Ujedno se otvara pitanje može li hibridni rad potaknuti kreativnost ili postaje prepreka timskoj povezanosti. Panel moderira Jelena Jelušić, HR & employer branding konzultantica iz INSPO Consultinga, a sudjeluju Sandra Matić (Erste banka), Martina Šepić (Webpower Adria), Vlatka Kamenić Jagodić (Končar) i Mirna Horvat (Leapwise).
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Konferenciju zatvara panel "Kultura kompanije i hibridni rad", koji donosi iskustva kompanija s različitim modelima organizacije rada.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Organizator konferencije su 24sata, a partneri su Petrol, Hrvatska pošta, Erste banka, Philip Morris Zagreb, Selectio, Telemach, KONČAR i Hrvatska obrtnička komora.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL