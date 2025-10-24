Obavijesti

KREATIVNOST KAO POKRETAČ

Počela je treća Startover konferencija: Kako zadržati ljude, znanje i motivaciju?

Nikad nije bilo izazovnije zadržati ljude, ali ni jednostavnije izgubiti ih. O tome kako kreirati okruženje u kojem se talenti osjećaju prepoznato, motivirano i povezano s vizijom tvrtke govorit će naši panelisti
Započela je još jedna konferencija Startover, koja će okupiti vodeće stručnjake iz područja ljudskih potencijala, menadžmenta i poslovnog razvoja, i to iz nekih od najuspješnijih tvrtki u Hrvatskoj. | Foto: Matija Habljak/Igor Šoban/ Pixsell
