Počeli radovi na prekrivanju otpada, Inicijativa zgrožena: Tko je odgovoran, tko radi plan?

Inicijativa Gospić je naš dom objavila je nove slike opasnog otpada te postavila brojna pitanja te izrazila nezadovoljstvo načinom saniranja otpada.

"Raskopavanje zakopanog opasnog otpada. Bez mjera zaštite. Bez mjerenja kvalitete zraka. Bez mjerenja stanja vode u ispitnim bušotinama prije početka radova. Bez stručnog nadzora. Bez polijevanja terena radi sprječavanja raznošenja opasnih tvari zrakom. Što je pokrov? Što je inertni materijal? Tko je odgovoran za Plan? Tko je pisao Plan?", napisali su.

Posjetimo, iz tvrtke Kostak GTS izvijestili su jučer da je uklonjen otpad koji se nalazio uz rub područja zahvata i između stabala, čime je oslobođen prostor za daljnje radove te da radovi na privremenom prekrivanju otpada na lokaciji bivšeg PPK Gospić napreduju prema planu.

Dopremili su geomembranu

Trenutačno se kopaju sidreni kanali u koje će biti pričvršćena zaštitna folija. Geomembrana je već dopremljena na gradilište, a njezino postavljanje očekuje se početkom idućeg tjedna, pod uvjetom da vremenske prilike omoguće izvođenje radova prema propisanim pravilima.

Riječ je o materijalu koji je otporan na prodor vode, plinova i određenih kemikalija, a karakterizira ga i potrebna čvrstoća te mogućnost istezanja. Geomembrana se postavlja u rolama na prethodno pripremljenu podlogu, nakon čega se spojevi zavaruju kako bi se stvorila neprekinuta zaštitna površina. Rubovi se pričvršćuju u pripremljene sidrene kanale, a dodatno se zaštićuju inertnim materijalom.

Iz Kostaka navode da je riječ o privremenoj mjeri kojom se želi ograničiti prodor oborinske vode u područje zakopanog otpada sve dok se ne provede njegovo konačno uklanjanje i sanacija cijele lokacije.

Imaju plan za sve

Radovi su započeli nakon što je tvrtka, po potpisivanju ugovora, dostavila potrebnu dokumentaciju, jamstvo za uredno izvršenje posla, imenovala inženjera gradilišta, ugovorila osiguranje i izradila dinamički plan izvođenja. Na lokaciji su postavljene i propisane gradilišne ploče te je područje radova ograđeno.

Istodobno je započeo i odvoz neopasnog otpada pakiranog u velike „big bag“ vreće. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izvijestio je da se odvoz provodi temeljem odluke Vlade, kojom su tvrtke Holcim i Nexe određene za hitno preuzimanje, uklanjanje i transport otpada te njegovu oporabu ili drugi odgovarajući način zbrinjavanja.

U četiri faze

Uz odvoz vreća i privremeno prekrivanje zakopanog otpada, priprema se i uklanjanje rasutog otpada koji se nalazi u blizini silosa.

Cijeli projekt sanacije podijeljen je u četiri faze. Prema predviđenim rokovima, uklanjanje otpada iz vreća trebalo bi biti završeno u roku od 45 dana, dok je za postavljanje zaštitne folije predviđeno 30 dana. Rasuti otpad trebao bi biti uklonjen najkasnije u roku od 12 mjeseci.

Najzahtjevniji dio projekta bit će trajno uklanjanje i sanacija približno 35.000 tona zakopanog otpada, za što će biti potrebno najviše vremena.