Počeli upisi u vrtiće u Zagrebu, bit će 600 mjesta više nego lani, do kraja godine još 400

Upisi u zagrebačke vrtiće provode se putem portala Moje ZG e-usluge, na poveznici e-vrtići koja će biti aktivna do 23 svibnja, objavio je Grad Zagreb koji je u ponedjeljak započeo s upisima. Prvi rezultati bit će poznati 19. lipnja. Ove godine iz gradske uprave najavljuju da će kapaciteti u gradskim vrtićima biti povećani.

- Prošle godine smo imali nezapamćeno veliki broj zahtjeva za upis u vrtiće, bilo ih je 30 posto više nego godinu ranije. edan od razloga za takav skok interesa bila je i mogućnost da se prvi put od 2016. dopušta upis djece korisnika mjere "Roditelj odgojitelj", no najviše je porastao broj zahtjeva za jaslice - za 70 posto, čak tisuću više nego godinu prije - prenijela je Hina nedavnu izjavu zamjenice zagrebačkog gradonačelnika Danijele Dolenec.

Lani je ostalo neupisano više od 3000 djece. Do kraja pedagoške godine upisano ih je još oko 300. IZ Grada najavljuju kako se gradi 10 novih vrtića, od kojih biu pet trebalo biti spremno već u prvom tjednu rujna. Računaju da će to povećati broj mjesta za još 600 djece, te da će se novi vrtići s dodatnih 400 mjesta otvoriti do kraja godine. U gradskim vrtićima, prema lanjskim brojkama, sad ima nešto više od 7140 mjesta od jaslica do predškole.

Ipak, navode, problema bi moglo biti s jaslicama jer roditelji sve ranije prijavljuju djecu, koja se primaju u jaslice tek s navršenih godinu dana. Novi izazov će biti i najavljeni novi predškolski kurikulum prema kojem će obavezna predškola biti produljena na 700 sati i morat će obuhvatiti svu djecu od pet godina, uz mnoštvo novih aktivnosti i sadržaja. Većina vrtića za to trenutno nema kapacitete.

U objavi na službenoj stranici Grada, navodi se kako roditelji/skrbnici zahtjev za upis djeteta podnose isključivo putem elektroničke prijave samo jednom gradskom dječjem vrtiću (primarni izbor). Postoji mogućnost odabira i drugoga gradskog dječjeg vrtića kao alternativne opcije za slučaj da dijete ne bude primljeno u dječji vrtić koji je bio primarni izbor. Dječji vrtić koji je alternativna opcija razmatra te prijave nakon što je obradio i prihvatio zahtjeve za upis djece kojima je bio primarni izbor, ako ima preostalih slobodnih mjesta za upis.

Za elektroničku predaju zahtjeva za upis djeteta nužno je posjedovati NIAS vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti za prijavu u sustav te adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

Uz zahtjev za upis djeteta u jaslice i vrtić te u program predškole (u trajanju od 250 sati) potrebno je elektroničkim putem priložiti skenirane/fotografirane dokumente koji su navedeni u obavijestima.

Kako bi roditeljima/ osigurali optimalnu tehničku podršku u korištenju aplikacije tijekom postupka upisa djece, otvoren je Helpdesk s adresom: e-upisi.vrtici@zagreb.hr.