Počelo je suđenje ocu koji je na Pagu djecu pobacao s balkona

Obrastao u bradu i pomalo odsutnog pogleda optuženi ušao je u sudnicu Županijskog suda u Zadru u lisičinama i u pratnji dvojice pravosudnih policajaca. Skinuli su mu lisičine. Zaokružio je pogledom prisutne te sjeo na optuženičku klupu.

Od srijede pa nadalje odgovarat će za četverostruki pokušaj ubojstva svoje djece. Koncem veljače rano ujutro pobacao ih je, još u polusnu, s balkona podstanarske kuće na Pagu. Tada su djeca imala tri, pet, sedam i osam godina. Svi osim najmlađeg sina pri tom su teško ozljeđeni, a najteže kći koju je bacio prvu.

Ostala djeca pala su na nju, tako da je njezino tijelo ublažilo pad sestara i brata. Liječnička pomoć zadarske Opće bolnice, koju su primila ostala djeca, nije joj bila dovoljna te je liječenje jedina nastavila i u zagrebačkom KBC-u Rebro.

S mučne rasprave koja slijedi, isključena je javnost, i to do kraja postupka. To je prvi zatražio Denis Sokol, zamjenik županijskog državnog odvjetnika. S njim su se odmah složili odvjetnici Ivan Rudić i Boris Grgić, zastupnici žrtava, ali i Branimir Zorica, odvjetnik optuženog oca.

- Tražim isključenje javnosti tijekom cijele rasprave, zbog zaštite djece žrtava mlađih od 18 godina te zaštite obiteljskog života djece i samog optuženika, rekao je Sokol.

Nakon kratkog vijećanja, predsjednik sudskog vijeća Ivan Marković obznanio je odluku.

- Ispunjeni su svi zakonski uvjeti po prijedlogu stranaka, a vijeće bi se ionako odlučilo na isključenje javnosti jer djeca po zakonu o kaznenom postupku umaju pravo na to, rekao je sudac Marković.

U srijedu će se ispitati policajac svjedok i vještak psihijatar. Majka djece bačene s balkona bila je pozvana na početak rasprave, ali nije došla. Nakon tragedije koja ih je zadesila i oporavka djece, zajedno su preseljeni u SOS dječje selo u Lekeniku.