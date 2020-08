Počelo saslušanje u Haagu: Žale se na kaznu zlotvoru Mladiću...

Međunarodni suci počeli su dvodnevno saslušanje u žalbenom postupku u slučaju Ratka Mladića kojemu mu je izrečena doživotna kaznu za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine

<p>Žalbeni postupak u Den Haagu već je nekoliko puta odgođen jer je <strong>Ratko Mladić (77)</strong> imao operaciju uklanjanja benignog polipa na debelom crijevu, a potom i zbog pandemije koronavirusa. </p><p>Više od 20 godina nakon rata u kojem je poginulo više od 100.000 i raseljeno 2,2 milijuna ljudi, Ratko Mladić, prozvan "mesarom iz Bosne" proglašen je krivim po deset optužnica, uključujući genocid u Srebrenici gdje je vojska i policija bosanskih Srba 1995. ubila oko 8000 muslimanskih muškaraca i mladića.</p><p>Pred Međunarodnom rezidualnim mehanizmom za kaznene sudove, osnovanom da dovrši slučajeve koji su ostali aktivni nakon zatvaranja sudova za bivšu Jugoslaviju i Ruandu, prva će govoriti obrana. </p><p>Sam Mladić će moći govoriti deset minuta u srijedu, no još uvijek se ne zna hoće li biti fizički prisutan u sudnici ili će se obratiti videolinkom iz svog zatvora u Scheveningenu, obalnom predgrađu Den Haaga.</p><p>Čelnik bosanskih Srba je 2017. morao biti izvučen iz sudnice nakon izljeva u kojem je optužio suce da lažu.</p><h2>Mladićev sin: 'On nema snage'</h2><p>Mladićev sin Darko rekao je za agenciju France Presse da se bivši vojni zapovjednik nije uspio pripremiti za saslušanje zbog svog zdravstvenog stanja. </p><p>„Nema snage za rad te vrste, a mislim da je upitno kakva mu je memorija“, istaknuo je Darko Mladić.</p><p>„Njegova ga odvjetnici nisu mogli posjetiti i zbog toga nije bilo adekvatne komunikacije. Tako da se nije uspio pripremiti iz nekoliko aspekata“. </p><p>Suci su prošli tjedan odbili novi zahtjev Mladićeve obrane o odgodi, zatražen zbog zdravstvenih problema. </p><p>U sukobima u Bosni i Hercegovini koji su trajali od 1992. do 1995. godine ubijeno je oko 100 tisuća ljudi, a 2,2 milijuna je završilo u izbjeglištvu.</p><p>Mladić je bio vojno lice trija političkog vodstva, s bivšim predsjednikom Jugoslavije <strong>Slobodanom Miloševićem</strong> i bivšim političkim vođom bosanskih Srba<strong> Radovanom Karadžićem. </strong></p><p>Jezive snimke pokazuju Mladića kako pored pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih naroda iz Nizozemske uvjerava stanovnike Srebrenice da im se ništa neće dogoditi, iako se njegovi vojnici u tom trenu pripremaju na masakr. </p><h2>'Majke Srebrenice' godinama prosvjeduju ispred suda</h2><p>Bivši general uhićen je 2011., nakon godina bijega. Milošević je preminuo u svojoj ćeliji u Haagu u ožujku 2006. godine, a Karadžić služi doživotnu kaznu zbog genocida.</p><p>Na presudu iz 2017. su se žalili i obrana i tužitelji koji traže ukidanje oslobađajuće presude za genocid na nekoliko drugih područja osim Srebrenice. </p><p>„Majke Srebrenice“, skupina žena povezanih sa žrtvama masakra u tom gradiću koje godinama prosvjeduju ispred suda, zbog pandemije koronavirusa po prvi put neće sudjelovati na saslušanju. </p><p>„To je prvi put da ne sudjelujemo na tako važnom događaju na sudu u Haagu“, kazala je<strong> Munira Subašić</strong>, predsjednica udruge. </p><p>Naglasila je kako se nada da neće biti dodatnih odgoda procesa protiv Mladića jer sud „ne smije gubiti motivaciju i mora nastaviti sa svojom misijom“. </p><p>„Nadamo se da će Mladić biti proglašen krivim i za genocide u drugim gradovima, ne samo onaj u Srebrenici“, poručila je. </p>