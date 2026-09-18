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malverazacije oko preinake kuće

Počelo suđenje Barbari Antolić Vupori: 'Ne osjećam se krivom'

Piše HINA,
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Počelo suđenje Barbari Antolić Vupori: 'Ne osjećam se krivom'
Zagreb: Započelo je suđenje Barbari Antolić Vupori, saborskoj zastupnici SDP-a i ostalima | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Na zagrebačkom Županijskom sudu počelo je suđenje SDP-ovoj saborskoj zastupnici Barbari Antolić Vupori, koja se prema Uskokovoj optužnici tereti za malverzacije prilikom izdavanja građevinske dozvole, a ona i ostali optuženici negiraju krivnju.

SDP-ova saborska zastupnica Barbara Antolić Vupora u petak je na početku suđenja na zagrebačkom Županijskom sudu kazala da se ne osjeća krivom po Uskokovoj optužnici koja ju tereti za malverzacije oko izdavanja dozvole za rekonstrukciju kuće, iako nije ispunjavala uvjete. Uz Antolić Vuporu, krivnju su zanijekali i pročelnik Upravnog odjela za gradnju i komunalne poslove Grada Varaždina Vlado Podbrežnički te stalna sudska vještakinja za graditeljstvo Jagoda Bistrović.

Nakon odbacivanja krivnje troje optuženika, Uskok i obrana su predložili dokazne prijedloge dok je sudsko vijeće odlučilo da će se pročitati dokumentacija spisa, preslušati snimke tajnih razgovora te saslušati predloženi svjedoci.

Branitelji su predložili i provođenje građevinskog vještačenja kako bi se utvrdilo je li Antolić Vupora radila nadogradnju i preinaku kuće sukladno GUP-u Grada Varaždina, čemu se usprotivilo tužiteljstvo pa će sud naknadno odlučiti o tom prijedlogu.

Zagreb: Započelo je suđenje Barbari Antolić Vupori, saborskoj zastupnici SDP-a i ostalima
Zagreb: Započelo je suđenje Barbari Antolić Vupori, saborskoj zastupnici SDP-a i ostalima | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Također, sudsko vijeće je odlučilo da će se tijekom postupka pročitati presuda Melaniji Car koja se nakon priznanja krivnje nagodila s Uskokom u zamjenu za manju kaznu. Uz to, Car će biti saslušana kao svjedokinja.

Prema Uskokovoj optužnici, Podbrežnički je pogodovao Antolić Vupori u izdavanju građevinske dozvole za rekonstrukciju kuće, dok je Jagoda Bistrović prikrivala nepravilnosti u dokumentaciji i sudjelovala u lažiranju tehničkog pregleda kuće u Varaždinu.

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Također, Podbrežnički je optužen i za pogodovanje pri zapošljavanju sina Melanije Car, voditeljice varaždinskog Odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja.

Uskok u optužnici navodi da je građevinska inspekcija 3. lipnja 2024. utvrdila kako se na kući u suvlasništvu Antolić Vupore i njezinog supruga izvodi bespravna gradnja te je naložila obustavu radova, uz upozorenje mogućeg pokretanja prekršajnog postupka te uklanjanja bespravno izvedenih radova za koje nije ishođena pravovaljana građevinska dozvola.

Petero optuženika nagodilo se u zamjenu za manje kazne

Preostalih petero optuženika, Melanija Car, Zoran Šanjek, Dubravka Kolar, Sanja Majnić i Stjepan Solar te tvrtka Eterux sistemi kao pravna osoba, priznali su ranije počinjenje kaznenih djela pa su nakon nagodbe s tužiteljstvom osuđeni na uvjetne kazne ili kazne zatvora koje su im zamijenjene radom za opće dobro. 

Uz to, izrečene su im i sporedne novčane kazne, dok oni koji su se teretili za ilegalnu zaradu taj novac moraju vratiti. 

Zoran Šanjek, savjetnik za graditeljstvo Grada Varaždina, bio je optužen da je primio novčanu nagradu od Sanje Majnić kako bi ubrzao izdavanje rješenja za pružanje ugostiteljskih usluga unatoč neispunjavanju uvjeta. U tome mu je, prema optužnici, pomogla pomoćnica pročelnika u Županiji Dubravka Kolar, koja je potpisala neistiniti zapisnik o očevidu. 

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Šanjeka se teretilo i da je sa Stjepanom Solarom, direktorom tvrtke Eterlux sistemi, dogovorio mjesečnu nagradu od 1100 eura, a zauzvrat je koristio svoj položaj i utjecaj na kolege kako bi ta tvrtka dobivala građevinske dozvole i brže rješavala predmete kod javnih tijela.

Prema Uskokovoj optužnici, Podbrežnički je pogodovao Antolić Vupori u izdavanju građevinske dozvole za rekonstrukciju kuće, dok je Jagoda Bistrović prikrivala neprivilnosti u dokumentaciji i sudjelovala u lažiranju tehničkog pregleda kuće u Varaždinu.

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Također, Podbrežnički je optužen i za pogodovanje pri zapošljavanju sina Melanije Car, voditeljice varaždinskog Odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja.

Uskok u optužnici navodi da je građevinska inspekcija 3. lipnja 2024. utvrdila kako se na kući u suvlasništvu Antolić Vupore i njezinog supruga izvodi bespravna gradnja te je naložila obustavu radova, uz upozorenje mogućeg pokretanja prekršajnog postupka te uklanjanja bespravno izvedenih radova za koje nije ishođena pravovaljana građevinska dozvola.

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