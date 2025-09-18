FOTO Počeo kaos u Francuskoj: Štrajk zbog vladinih mjera štednje, na ulicama do 900.000 ljudi?!

FRANCUSKA Diljem zemlje za danas su najavili veliki štrajk i prosvjede protiv vladinih planova štednje. Planirani su prosvjedi na čak 250 lokacija, a očekuje se između 600 i 900 tisuća ljudi na ulicama! Štrajk će najviše pogoditi javni prijevoz, zdravstvo i obrazovanje. U osnovnim školama štrajkat će svaki treći učitelj. Čak 98 posto ljekarni pridružilo se štrajku. U Parizu je zbog straha od nereda raspoređeno 80 tisuća policajaca, a od jutra traju uhićenja prosvjednika koji su pokušali blokirati prometnice diljem Francuske.