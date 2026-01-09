Počeo kolaps La Niñe: Evo što će veliki preokret donijeti Europi

Počeo je kolaps La Niñe, a veliki preokret u Tihom oceanu promijenit će vremenske obrasce u 2026. godini te utjecati, između ostaloga, i na Europu. Posljednjih mjeseci dominirala je hladna faza, no najnoviji podaci potvrđuju da je u tijeku veliki raspad. Pokrenut velikim pomacima tlaka i vjetrovima, ovaj prijelaz označava veliki "reset“ za globalni vremenski sustav.

Faza La Niñe, hladnog lica globalnog klimatskog mehanizma poznatog kao ENSO, dosegla je vrhunac kasno u jesen, no već sada, ranije nego što je uobičajeno, pokazuje znakove rapidnog slabljenja. Iako će se njezin utjecaj na atmosferu osjećati još tijekom ranog proljeća, prognostički modeli s velikom sigurnošću najavljuju brzi prijelaz u svoju suprotnost, topli El Niño, već do jeseni 2026. godine. Ova promjena u potpunosti će preoblikovati vremenske prilike za zimsku sezonu 2026./2027.

Posljednji trzaji La Niñe donose toplije proljeće

Iako se oceanske anomalije mijenjaju, atmosfera reagira sa zakašnjenjem. Zbog toga se očekuje da će se vremenski utjecaj La Niñe osjećati barem do ranog dijela proljeća. Za Europu to znači nastavak obrasca koji je obilježio dio zime. Područje visokog tlaka zraka u sjevernom Pacifiku omogućuje širenje ciklonalne aktivnosti nad Kanadom i sjevernim dijelom SAD-a, što posljedično povlači topliji i vlažniji zrak s Atlantika prema našem kontinentu.

Najnovije sezonske prognoze potvrđuju ovakav razvoj događaja. Prema tome, zapadni i središnji dijelovi Europe trebali bi imati temperature više od prosjeka u razdoblju od veljače do travnja. Tek slabljenjem utjecaja La Niñe, proljeće bi se trebalo vratiti u prosječne okvire.

El Niño donosi hladniju i snježniju zimu

Dok će proljeće vjerojatno proteći u znaku zaostalog utjecaja La Niñe, dugoročne prognoze ukazuju na potpuno drugačiji scenarij za zimu 2026./2027. Očekuje se da će do tada El Niño u potpunosti preuzeti dominantnu ulogu u oblikovanju globalnog vremena. Iako su njegovi učinci u Europi manje izravni nego u Sjevernoj Americi, analiza prethodnih El Niño zima otkriva jasan obrazac.

El Niño obično stvara postojano područje niskog tlaka zraka u sjevernom Pacifiku, što potiskuje polarnu mlaznu struju sjevernije nad Amerikom, ali i mijenja njezino ponašanje nad Atlantikom. Za Europu to, prema analizama portala Severe Weather Europe, stvara veći potencijal za prodore hladnog zraka. Povijesni podaci pokazuju povećanu vjerojatnost za snježne padaline u koridoru koji se proteže od juga Velike Britanije, preko središnje Europe, pa sve do jugoistoka kontinenta.

Pred nama je, dakle, veliko preslagivanje globalnih vremenskih obrazaca. Prijelaz iz jedne faze ENSO ciklusa u drugu donijet će Europi nastavak razmjerno blagog vremena u idućim mjesecima, ali i pripremu za potencijalno znatno hladniju i snježniju zimu krajem godine.