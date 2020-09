Početkom tjedna još uvijek za kupanje, onda stiže osvježenje

U prvoj polovini novog tjedna očekuje nas sunčano i toplo vrijeme te iznadprosječne temperature. Osvježenje stiže iza srijede, prvo u kopnenim dijelovima zatim na Jadranu

<p>Sunčano uz povremenu malu, ponegdje i umjerenu naoblaku te i dalje toplije od prosjeka za doba godine, vrijeme je kakvo nas očekuje početkom tjedna javlja<a href="https://meteo.hr/index.php?tab=prognoza&it=sutra"> DHMZ</a>.</p><p>U unutrašnjosti tijekom jutra lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar na kopnu slab i tek ponegdje umjeren sjeveroistočni.</p><p>Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima, a poslijepodne zapadni i sjeverozapadni vjetar, osobito u Dalmaciji i prema otvorenom moru. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34 °C, u gorju malo niža.</p><p>U utorak će prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, te danju vrlo toplo i vruće. U noći i ujutro u unutrašnjosti mjestimice može biti magle, osobito po kotlinama i uz rijeke. Vjetar većinom slab do umjeren sjeveroistočni.</p><p>Na Jadranu će puhati umjerena, podno Velebita i jaka bura, poslijepodne i sjeverozapadnjak, uz obalu zapadnjak. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu između 19 i 24. Najviša od 29 do 33 °C, u gorju malo svježije.</p>