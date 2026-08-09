Poznat slavodobitnik 311. Sinjske alke. HDZ odgovorio Bulju: 'Sam sebi je najvažniji...'

HDZ žestoko uzvratio Bulju: 'Višak zloće i taštine...'

HDZ se oglasio nakon poteza sinjskog gradonačelnika Mire Bulja, koji je najavio da neće sjediti u svečanoj loži s predstavnicima Vlade tijekom Sinjske alke.

Iz HDZ-a su Bulja optužili da ponovno "izvodi show" te poručili kako ih njegov potez nije iznenadio.

- Uvijek je sam sebi bio najvažniji. Važniji i od Alke i od Sinja. I od VAD-a i od vojvode. I od proslave Oluje i od Domovinskog rata - poručili su iz HDZ-a.

Zaključili su kako je, prema njihovu mišljenju, riječ o posljedici manjka rezultata u vođenju grada.

- Tako to biva kada kao gradonačelnik imaš manjak postignuća, a višak zloće i taštine - objavio je HDZ.