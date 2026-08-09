Završena je 311. Sinjska alka, hrvatska viteška igra koja se od 1715. održava u Sinju u znak sjećanja na pobjedu nad osmanlijskim osvajačima.
Poznat slavodobitnik 311. Sinjske alke. HDZ odgovorio Bulju: 'Sam sebi je najvažniji...'
HDZ žestoko uzvratio Bulju: 'Višak zloće i taštine...'
HDZ se oglasio nakon poteza sinjskog gradonačelnika Mire Bulja, koji je najavio da neće sjediti u svečanoj loži s predstavnicima Vlade tijekom Sinjske alke.
Iz HDZ-a su Bulja optužili da ponovno "izvodi show" te poručili kako ih njegov potez nije iznenadio.
- Uvijek je sam sebi bio najvažniji. Važniji i od Alke i od Sinja. I od VAD-a i od vojvode. I od proslave Oluje i od Domovinskog rata - poručili su iz HDZ-a.
Zaključili su kako je, prema njihovu mišljenju, riječ o posljedici manjka rezultata u vođenju grada.
- Tako to biva kada kao gradonačelnik imaš manjak postignuća, a višak zloće i taštine - objavio je HDZ.
Tino Radanović treći put slavodobitnik Sinjske alke!
Alkar Tino Radanović slavodobitnik je 311. Sinjske alke, što mu je treća pobjeda u alkarskoj karijeri u kojoj je naslov osvajao i 2007. te 2016. godine. Radanović, koji je u ovogodišnjoj povorci obnašao i dužnost zamjenika alajčauša, do slavodobitničkog plamenca stigao je nakon pripretavanja u kojem su sudjelovala još trojica alkara: Josip Čačić, Pavao Prolić i Frano Talaja.
"Stvarno sam presretan. Imao sam dobrog konja, služio me je kroz cijelu godinu. U mojoj kući će se večeras slaviti do dugo u noć, svi su pozvani", poručio je Radanović.
Tradicionalno viteško nadmetanje na Alkarskom trkalištu u Sinju pratilo je više tisuća posjetitelja i cijeli državni vrh, pokrovitelj Alke, predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković i predsjednik Vlade Andrej Plenković.
Milanović je čestitao je slavodobitniku Tinu Radanoviću na, kako je rekao, sjajnoj trci i izvrsnom rezultatu, kao i svim ostalim alkarskim jahačima i kopljanicima na "izuzetnoj Alci kakvu ne pamti".
Poručio je da do sljedeće Alke svima želi "mir, mir topova i pušaka, dobro zdravlje za sve, i što bolju zaradu". "Do tada, sritno i do godine, Zdravi i veseli bili. Živila Alka!“, rekao je predsjednik.
Uoči natjecanja održan je tradicionalni vojvodin prijem u Alkarskim dvorima, na kojem je predsjednik Viteškog alkarskog društva Stipe Jukić istaknuo da je Alka, uz Čudotvornu Gospu Sinjsku, duboko utkana u biće naroda Cetinske krajine te predstavlja sinonim slobode i hrvatske kulturne baštine.
Sinjska alka održava se u spomen na pobjedu nad osmanlijskim osvajačima 1715. godine, a od 2010. upisana je na UNESCO-ov popis nematerijalne svjetske baštine. Cjelokupni program u Sinju završava večeras koncertom Siniše Vuce na Trgu dr. Franje Tuđmana.
Predsjednik Republike Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković ni ove godine nisu sjedili jedan uz drugoga tijekom Sinjske alke.
U Alkarskim dvorima, kao ni u svečanoj loži, razdvajali su ih Dragan Čović te predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković sa suprugom.
Na Vojvodinom prijemu u Sinju brojni uzvanici, Milanoviću uručena zlatna plaketa alke
Uoči početka 311. Sinjske Alke u nedjelju je u Alkarske dvore na tradicionalan vojvodin prijem stigao državni vrh i dugi uzvanici na čelu s pokroviteljem Alke predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem, a sve je pozdravio predsjednik Viteškog alkarskog društva Stipe Jukić.
U Alkarskim dvorima je održan prigodni program te pozdravni govor predsjednika Viteškog alkarskog društva Sinj Stipe Jukića.
Rekao je da Sinjska alka za njih nije samo igra - ona je zajedno sa Gospom sinjskom duboko utkana u biće naroda Cetinske doline i izrasla je u istinski sinonim slobode.
- Svakom njenom izvedbom i predstavljanjem svijetu mi zapravo govorimo o povijesti i kulturi hrvatskog naroda, o vinarstvu, čojstvu i viteštvu što je posebno iskazano kroz obrambeni Domovinski rat i veličanstvenu Vojno-redarstvenu operaciju Oluju - kazao je.
Mi Sinjani i Cetinjani, naglasio je, Alku čuvamo sa najvećom pažnjom i ljubavi jer je to naš zavjet pradjedovima. "Sretni smo i ponosni što ljubav prema Alci iskazuje cijela Hrvatska. Davno je postala brend Sinja, a danas je i brend Splitsko-dalmatinske županije, Dalmacije i cijele Hrvatske", istaknuo je te podsjetio da je alkarska povorka do sada veličanstveno predstavljena u više europskih zemalja i gradova.
Dar, zlatna plaketa alke, uručena je pokrovitelju 311. Sinjske alke, predsjedniku Zoranu Milanoviću. Nakon fotografiranja uzvanika s alkarima i alkarskim momcima održan je prijavak.
Osim predsjednika Zorana Milanovića, premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića na prijemu su bili i brojni ministri, vojni dužnosnici, uzvanici iz BiH, gradonačelnici gradova prijatelja grada Sinja na čelu sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem i mnogi drugi.
Program Alke počeo je ujutro mačkulama sa Staroga grada i budnicom Gradske glazbe Sinj ulicama grada, a potom je bila održana Sveta misa ispred zavjetne crkvice na Starom gradu za branitelje tvrđave 1715. godine, sve poginule u Domovinskom ratu, preminule članove Društva, alkare i alkarske momke.
Prije svete mise je održano predavanje, odnosno sat povijesti te polaganje vijenca na spomenik braniteljima Sinja 1715. godine na Gradu. Naposljetku je vojvodin ađutant u kočiji prolazio gradom i pozivao na Alku vojnu, crkvenu i svjetovnu vlast grada Sinja.
Sinjska alka je hrvatska viteška igra koja se od 1715. održava u Sinju u znak sjećanja na pobjedu nad osmanlijskim osvajačima, a od 2010. godine je upisana u UNESCO popis nematerijalne svjetske baštine. Svečana Alka 2017. godine iznimno je održana u Vukovaru kao dar i znak solidarnosti naroda Sinja i Cetinske krajine gradu heroju.