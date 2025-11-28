Obavijesti

DODATNE GUŽVE U CENTRU

Počinje Advent u Zagrebu, ovo je detaljna regulacija prometa. Posebna pravila do 7. siječnja!

Počinje Advent u Zagrebu, ovo je detaljna regulacija prometa. Posebna pravila do 7. siječnja!
Uvode se privremene prometne regulacije u centru grada radnim danima i vikendom, uz posebne zabrane prometa na ključnim ulicama te ograničen pristup za vozila stanara i taksi službi. Tramvajski promet može biti povremeno obustavljen, a za taksi vozila propisan je obavezan smjer kretanja radi bolje protočnosti prometa.

Ovogodišnja manifestacija Advent u Zagrebu, održava se od 29. studenog 2025. do 7. siječnja 2026. godine. U navedenom periodu na snazi će biti privremena regulacija prometa, odnosno privremeno zatvaranje određenih zona i ulica u središtu grada.
 
Detaljan raspored privremene regulacije prometa možete pogledati na sljedećoj poveznici:  https://arcg.is/1KPaSj0
 

💼RADNI DANI (pon–čet) 
od 17:00 do 23:00
⛔ Zabrane prometa 
 👉 za sva vozila osim tramvaja i stanara na: 
       • zapadnoj i istočnoj strani Trga Nikole Zrinskog (do Ulice Ignjata Đorđića) 
       • Praškoj ulici
 👉 u Gajevu ulicu sjeverno od Berislavićeve mogu ući samo: 
        • taxi vozila 
        • vozila stanara 
👉  dvosmjerni promet za stanare 
        • Berislavićeva ulica (Gajeva do Zrinjevca) 

🎄VIKEND (pet–ned) 
od 17:00 do 24:00
⛔ Zabrana za sva vozila na: 
   • zapadnoj i istočnoj strani Trga Nikole Zrinskog 
   • Praškoj ulici 
   • zapadnoj strani Trga J. J. Strossmayera 
   • zapadnoj strani Trga kralja Tomislava (Teslina do Mihanovićeva) 

👉 dvosmjerni promet za stanare 
      • Katančićeva (Gajeva do Strossmayerovog trga) 

👉 Gajeva, Berislavićeva i Teslina 
   ⛔ zabrana prometa osim taxi i stanara: 
       • Gajeva (Hebrangova do Berislavićeve) 
       • Berislavićeva (Gajeva do Preradovićeve) 
   ⛔zabrana prometa osim stanara: 
       • Gajeva (Berislavićeva do Tesline) 
       • Teslina (Gajeva do Trga N. Zrinskog) 
       • sjeverna strana Trga N. Zrinskog

🔁 TAXI obavezan smjer: iz Gajeve lijevo u Berislavićevu prema Preradovićevoj.  

🚋Tramvajski promet: 
      •    18:00 – 23:00, moguća obustava, između Trg bana J. Jelačića i Glavnog kolodvora
        (po procjeni policije) 

🚌 TURISTIČKI I JAVNI AUTOBUSI

Turistički autobusi • ne smiju ulaziti u zone zabrane • kreću se samo kroz zelene valove

ZET linija 150 🔵 do 17:00 sati izmijenjena ruta: Trg bana Josipa Jelačića → Ilica → Mesnička ulica → Ulica Tituša Brezovačkog → Ulica Antuna Gustava Matoša → Katarinin trg → Ulica Jurja Habdelića → Opatička ulica → Ilirski trg → Ulica Pavla Radića → Trg bana Josipa Jelačića. Privremena stajališta: početno - krajnje: Ulica Pavla Radića, ispred k.br 1 prolazno: Mesnička ulica, u zoni raskrižja sa Streljačkom ulicom 🔵 od 17:00 do 22:00 sata: redovnom trasom, ali skraćeno do Ilirskog trga.

🚕 TAXI VOZILA I STAJALIŠTA

Izvan vremena zabrana – normalan režim Za vrijeme zabrana taxi promet u zoni zabrane – nije dopušten, osim na mjestima gdje je posebno navedeno.

Stajališta: • Starčevićev trg → radi normalno (ulaz/izlaz preko Mihanovićeve i Gajeve) • Preradovićeva → radi normalno • Vlaška – Europski trg → premješta se u Palmotićevu (zapadna traka, kbr. 2–4, smjer jug) • Gajeva → nedostupno tijekom zabrana; inače radi normalno

🚚 DOSTAVA

Za potrebe cjelodnevne dostave u pješačku zonu određena su dostavna mjesta: • istočna strana Trga Josipa Jurja Strossmayera (prije raskrižja s Ulicom Pavla Hatza) • istočna strana Trga kralja Tomislava (sjeverno od raskrižja sa Šenoinom ulicom) • zapadno od raskrižja Vlaška ulica – Palmotićeva ulica • istočno od kružnog raskrižja Vlaška – Pod Zidom – Bakačeva • južno od kružnog raskrižja Bakačeva – Pod Zidom – Vlaška • južna prometna traka Trga Nikole Šubića Zrinskog (istočno od stajališta za kočije) • sjeverno od raskrižja Gajeva ulica – Ulica Nikole Tesle • južna strana Trga Katarine Zrinske (kod stajališta za kočije)

🅿️ GARAŽA BAN CENTAR (Kurelčeva)

Korisnici garaže u razdoblju od 29.11.2025. – 7.1.2026.: ➡️ ulaze u garažu: Palmotićeva → Jurišićeva → Kurelčeva → garaža ➡️ izlaze iz garaže: istom trasom natrag

