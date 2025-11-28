Počinje Advent u Zagrebu, ovo je detaljna regulacija prometa. Posebna pravila do 7. siječnja!

Ovogodišnja manifestacija Advent u Zagrebu, održava se od 29. studenog 2025. do 7. siječnja 2026. godine. U navedenom periodu na snazi će biti privremena regulacija prometa, odnosno privremeno zatvaranje određenih zona i ulica u središtu grada.



Detaljan raspored privremene regulacije prometa možete pogledati na sljedećoj poveznici: https://arcg.is/1KPaSj0



💼RADNI DANI (pon–čet)

od 17:00 do 23:00

⛔ Zabrane prometa

👉 za sva vozila osim tramvaja i stanara na:

• zapadnoj i istočnoj strani Trga Nikole Zrinskog (do Ulice Ignjata Đorđića)

• Praškoj ulici

👉 u Gajevu ulicu sjeverno od Berislavićeve mogu ući samo:

• taxi vozila

• vozila stanara

👉 dvosmjerni promet za stanare

• Berislavićeva ulica (Gajeva do Zrinjevca)

🎄VIKEND (pet–ned)

od 17:00 do 24:00

⛔ Zabrana za sva vozila na:

• zapadnoj i istočnoj strani Trga Nikole Zrinskog

• Praškoj ulici

• zapadnoj strani Trga J. J. Strossmayera

• zapadnoj strani Trga kralja Tomislava (Teslina do Mihanovićeva)

👉 dvosmjerni promet za stanare

• Katančićeva (Gajeva do Strossmayerovog trga)

👉 Gajeva, Berislavićeva i Teslina

⛔ zabrana prometa osim taxi i stanara:

• Gajeva (Hebrangova do Berislavićeve)

• Berislavićeva (Gajeva do Preradovićeve)

⛔zabrana prometa osim stanara:

• Gajeva (Berislavićeva do Tesline)

• Teslina (Gajeva do Trga N. Zrinskog)

• sjeverna strana Trga N. Zrinskog

🔁 TAXI obavezan smjer: iz Gajeve lijevo u Berislavićevu prema Preradovićevoj.

🚋Tramvajski promet:

• 18:00 – 23:00, moguća obustava, između Trg bana J. Jelačića i Glavnog kolodvora

(po procjeni policije)

🚌 TURISTIČKI I JAVNI AUTOBUSI

Turistički autobusi • ne smiju ulaziti u zone zabrane • kreću se samo kroz zelene valove

ZET linija 150 🔵 do 17:00 sati izmijenjena ruta: Trg bana Josipa Jelačića → Ilica → Mesnička ulica → Ulica Tituša Brezovačkog → Ulica Antuna Gustava Matoša → Katarinin trg → Ulica Jurja Habdelića → Opatička ulica → Ilirski trg → Ulica Pavla Radića → Trg bana Josipa Jelačića. Privremena stajališta: početno - krajnje: Ulica Pavla Radića, ispred k.br 1 prolazno: Mesnička ulica, u zoni raskrižja sa Streljačkom ulicom 🔵 od 17:00 do 22:00 sata: redovnom trasom, ali skraćeno do Ilirskog trga.

🚕 TAXI VOZILA I STAJALIŠTA

Izvan vremena zabrana – normalan režim Za vrijeme zabrana taxi promet u zoni zabrane – nije dopušten, osim na mjestima gdje je posebno navedeno.

Stajališta: • Starčevićev trg → radi normalno (ulaz/izlaz preko Mihanovićeve i Gajeve) • Preradovićeva → radi normalno • Vlaška – Europski trg → premješta se u Palmotićevu (zapadna traka, kbr. 2–4, smjer jug) • Gajeva → nedostupno tijekom zabrana; inače radi normalno

🚚 DOSTAVA

Za potrebe cjelodnevne dostave u pješačku zonu određena su dostavna mjesta: • istočna strana Trga Josipa Jurja Strossmayera (prije raskrižja s Ulicom Pavla Hatza) • istočna strana Trga kralja Tomislava (sjeverno od raskrižja sa Šenoinom ulicom) • zapadno od raskrižja Vlaška ulica – Palmotićeva ulica • istočno od kružnog raskrižja Vlaška – Pod Zidom – Bakačeva • južno od kružnog raskrižja Bakačeva – Pod Zidom – Vlaška • južna prometna traka Trga Nikole Šubića Zrinskog (istočno od stajališta za kočije) • sjeverno od raskrižja Gajeva ulica – Ulica Nikole Tesle • južna strana Trga Katarine Zrinske (kod stajališta za kočije)

🅿️ GARAŽA BAN CENTAR (Kurelčeva)

Korisnici garaže u razdoblju od 29.11.2025. – 7.1.2026.: ➡️ ulaze u garažu: Palmotićeva → Jurišićeva → Kurelčeva → garaža ➡️ izlaze iz garaže: istom trasom natrag