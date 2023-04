Počinje obnova Petrinjske: Za novu osobnu i putovnicu zahtjev će se podnositi u Vukovarskoj

Početkom svibnja građani će zbog cjelovite obnove objekta poslove prebivališta, zahtjeve za osobne iskaznice i putovnice obavljati u Ulici grada Vukovara 70, stoji u priopćenju zagrebačke policije u četvrtak.

Građani će zbog obnove objekta poslove prebivališta i podnošenja zahtjeva za osobne iskaznice i putovnice obavljati na adresi Ulica grada Vukovara 70, dok su to do sada obavljali u Petrinjskoj 30. Također će izrađene osobne iskaznice i putovnice za koje su zahtjevi podneseni moći preuzeti u Petrinjskoj 30 u prizemlju, od sedam do 19 sati. Poslovi oružja i državljanstva i dalje se obavljaju u Petrinjskoj 30.

U žurnom postupku zahtjevi za osobnu iskaznicu i putovnicu podnose se jedino na adresi Ulica grada Vukovara 70, ističe zagrebačka policija. Zahtjev o prebivalištu građani moraju podjenuti osobno, dok zahtjev o boravištu mogu online u PDF formatu. Detaljni podaci objavljeni su na službenoj stranici Policijske uprave grada Zagreba.

