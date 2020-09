Počinje Roland Garros, tri jaka kandidata za osvajanje, Hrvati traže iznenađenja

U nedjelju počinje treći, a ujedno i posljednji Grand Slam turnir sezone – Roland Garros

Iako ova konstrukcija zvuči potpuno neprirodno, pandemija koronavirusa uvelike je premetila sezonu pa se Wimbledon nije ni odigrao, dok je US Open na rasporedu bio prije pariškog turnira.

Na Roland Garrosu gledat ćemo nešto jaču konkurenciju nego što je to bio slučaj u New Yorku. Prije svega, povratak Rafaela Nadala jamči nam potencijalni spektakularan obračun s Novakom Đokovićem u finalu, no do toga je itekako dug put. Prije svega, treba reći kako Španjolac nije imao sreće da prilikom ždrijeba izbjegne Dominica Thiema u svojoj polovici. Austrijanac je posljednje dvije godine bivao poražen u finalu ovog turnira, tako da će predstavljati ozbiljnu prepreku Nadalu u pohodu na novu titulu u Francuskoj. S obzirom na to da je prošle sezone Đoković bio taj koji je morao na Thiema u polufinalu te je poražen, bit će izuzetno zanimljivo vidjeti hoće li ista sudbina snaći i Nadala, naravno, pod uvjetom da obojica stignu do te faze turnira. Jedno je sigurtno – Thiemu je zemlja omiljena podloga, a dolazi osokoljen prvim Grand Slam naslovom, kada je na US Openu u čudesnom finalu preokrenuo 0:2 u setovima protiv Alexa Zvereva.

Što se hrvatskih predstavnika tiče, bit će jako izazovno za mnoge od njih dohvatiti velik rezultat. Krenimo od Marina Čilića, kojem je za dlaku izmaknuo status nositelja, a ždrijeb ga je nemilosrdno kaznio za to. Stasiti Međugorac već u prvom kolu ide na Thiema, te će biti prilični autsajder u tom dvoboju. No, ako smo nešto naučili u njegovoj karijeri, to je da Čilić naprosto obožava ovakve situacije i redovito dobro odreagira kada je unaprijed otpisan od mnogih. Sjetimo se i njegovog nedavnog okršaja protiv Thiema na US Openu. Tamo je Austrijanac slavio s 3:1 u setovima, no svega su jedna ili dvije loptice na strani Austrijanca odlučile o ishodu meča već u četvrtom setu. Malo je nedostajalo da se ode u peti set, a znamo da Čilić u tim slučajevima ima fantastičnu statistiku. Možda je to lijek i za ovaj susret protiv Thiema, nadajmo se da će Marin uspjeti barem ponoviti izdanje iz New Yorka.

Borna Ćorić postavljen je za 24. nositelja i njegov put kreće protiv Slovaka Norberta Gombosa. U drugom bi kolu mogao na Jeremyja Chardyja i to je odlična prilika da uhvati treće kolo i time ponovi prošlosezonski doseg. Ako bi to uspio, tada bi mu protivnik za četvrto kolo, odnosno drugi tjedan turnira, mogao biti Diego Schwartzman, koji je ugodno iznenadio na nedavnom Mastersu u Rimu, gdje je pobijedio Rafaela Nadala i pokleknuo tek u finalu protiv Novaka Đokovića.

U ženskom dijelu turnira, Hrvatska ima dvije predstavnice u glavnom ždrijebu i obje sa statusom nositeljica. Petra Martić će kao 13. nositeljica imati povoljan ždrijeb. Čeka je Misaki Doi, Japanka koja je 82. igralica svijeta. Donna Vekić postavljena je za nositeljicu broj 26, a u prvom kolu čeka je kvalifikantica. Ako dođe do trećeg kola, mogla bi igrati protiv 4. nositeljice – Sofije Kenin.