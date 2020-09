Počinje škola: Virusa se ne boje, samo žele vidjeti sve prijatelje

Roditelji iz nekoliko gradova otkrili su nam kako su tekle pripreme za školsku godinu koju će obilježiti epidemiološke mjere, distanca, često pranje ruku, nošenje maski, ali i moguća nastava online

<p>Iako su zaprimili sve preporuke i upute epidemioloških službi, kojih će se trebati pridržavati u ovoj školskoj godini, početak nastave za mnoge školarce, ali i njihove roditelje, znači pomiješane osjećaje i neizvjesnost oko "novog normalnog".</p><p>Za Kristinu i Morisa Šepić, roditelje Kiare (13), Tonija (10) i Viga (7), priprema oko početka nastave podrazumijevala je opširne razgovore sa svojom djecom i odgovaranje na njihova mnogobrojna pitanja.</p><p>- Puno smo razgovarali i upoznati smo sa svime što je škola odredila - pričaju Kristina i Moris, čiji su školarci spremni za pandemijsku školsku godinu. </p><p>- Stariji će na nastavu po sistemu razmaka od deset minuta za svaki razred, koji će naizmjenično ulaziti na prednji, ali i stražnji ulaz škole i morat će nositi maske, dok najmlađi sin, koji sad kreće u 2. razred, neće. No nošenje maski nama nije nikakva novina jer je najmlađi sin bolovao od leukemije pa smo još prije navikli nositi ih - otkriva nam ova hrabra majka troje djece kako ih je život već prisilno naučio na povećani oprez. </p><p>Dodaje da ju je upravo za tog sina bilo najviše strah.</p><p>- Uzimajući u obzir bolest od koje se liječio, za njega me je najviše bilo strah, no liječnica me uvjerila da po tom pitanju nema većeg rizika od druge djece, a i sama želim vjerovati u dobro - objašnjava majka čija djeca danas kreću u OŠ Jelenje, nadomak Rijeke.</p><p>Naime, za ovo troje djece, koji su dosad pohađali podružnicu iste školu nedaleko od svoje kuće, novina je i da će ove godine morati ići u pola sata hoda udaljenu matičnu školu, jer se njihova “stara” škola preuređuje. Iako do nje vozi autobusna linija, njih će, kao i većinu školaraca, zbog sigurnosti od korone prevoziti roditelji svojim automobilima. </p><p>Također, u školi se trenutačno neće upražnjavati pravilo presvlačenja obuće, nego će se ona do daljnjega dezinficirati, što djeci ne predstavlja problem. Teže im pada činjenica da u školi više neće moći ostavljati neke od školskih knjiga, pribora i materijala pa će školska torba samim time biti puno teža. No unatoč svim promjenama kojih se djeca moraju pridržavati, ona se ipak raduju početku nove školske godine.</p><p>- Bilo je i pitanja oko mogućeg ponovnog uvođenja on-line nastave, koja se svidjela najstarijoj kčeri, dok srednjem sinu nikako, a najmlađem je svejedno. Što se nas roditelja tiče, naravno da nam je puno lakše kad su djeca u školi, jer kad su bili na online nastavi kod kuće, svi smo imali puno više obaveza koje je trebalo uklopiti u svakodnevicu i sve je to bilo vrlo zahtjevno - prisjeća se mama Kristina. </p><p>Što se tiče prehrane, objašnjava kako su njezina djeca oduvijek užinu nosila od kuće iako škola ima organiziran rad kuhinje, kao i produženi boravak.</p><h2>ZAGREB: ‘Tijekom lockdowna je bilo grozno i djeci, a i nama’</h2><p>Nije nas strah jer se sva ta djeca ionako stalno druže. Školska igrališta su puna, more je puno, djeca se stalno druže po parkovima. U školi im je čak i sigurnije nego bilo gdje drugdje, komentirala je Goradan Jajaš (41) iz Zagreba početak nove pandemijske školske godine.</p><p>Gordana je upoznata sa svim novim školskim pravilima i u ponedjeljak će s veseljem u školu ispratiti kćer Lauru (10), koja će sjesti u klupe 4. razreda Osnovne škole Retkovec u Dubravi.</p><p>- Ne bojimo se, a ako će biti zaraženih u razredu, ići će u izolaciju. Ne vidim tu neki problem. To je tako i organizirano. Što se mene tiče, bolje im je u školi, a podržavam i da djeca od 1. do 4. razreda nose maske, što sad nije uvjet, a možda će biti kroz nekoliko mjeseci - govori Gordana. </p><p>Olakšanje im je što nova školska godina započinje u školi. Ističe kako im je tijekom lockdowna bilo grozno: ‘Suprug i ja smo radili od doma, a Lauri je malo toga bilo jasno prateći nastavu na televiziji’. </p><h2>PULA: ‘Nisu baš jasne upute kad se maske nose, kad skidaju...’</h2><p>Sanijela Uzelac (43) iz Pule je majka dvoje djece, od kojih jedna kreće u treći razred osnovne škole, a druga u treći razred gimnazije u Puli. Kaže da, kao i većina roditelja, želi normalnu nastavu u školi te da obje njezine kćeri jedva čekaju ići u školu. </p><p>- Škola je jako bitna za djecu, prvenstveno radi njihova psihičkog zdravlja, socijalizacije i usvajanja novih sadržaja od strane profesora koji ipak najbolje znaju na koji način znanje prenijeti djeci. Ne bojim se korona virusa kao ni moja djeca - rekla je Sanijela. </p><p>Dodaje kako im nisu jasne priče oko zaštitnih maski, kad se nosi, kad skida i slično. </p><p>- Svi pomalo strahujemo od situacije što ako se neko dijete iz razreda ili škole zarazi. Svima nam je to nepoznanica, ali smatram da je to ipak situacija s kojom se moramo naučiti živjeti i funkcionirati. Djeca moraju ići u školu, uz pridržavanje svih mjera od strane stožera, dezinficirati ruke i paziti na higijenu - kaže Sanijela.</p><h2>KARLOVAC: Obitelj Zovko s tri učenice teško je pratila online nastavu</h2><p>Sjećam se kako je nama bilo jako teško za njih tri organizirati nastavu doma i biti s njima jer imamo slabu interenetsku vezu koja je stalno pucala, kao i mobilni signal. Bilo je kaotično i vrlo stresno, a pitanje je i što su one od svega toga zaista i naučile, kaže otac Krunoslav, koji sa suprugom Ljiljanom podiže tri školarke u Zadobarju kraj Karlovca. </p><p>Svi se u obitelji slažu da je bolje da idu u školu. </p><p>- Najstarija kći Marta pohađa drugi razred srednje škole, Verona prvi srednje i bilo bi zbilja neobično da novu školsku godinu započne, a da ni ne upozna novo školsko okruženje i profesore, dok najmlađa Leonora pohađa peti razred osnovne škole. Bolje je da idu u školu, nego da je online nastava - kaže otac Krunoslav. Dodaje kako roditelji ne mogu zami zamijeniti nastavnike koji znaju kako ih voditi kroz gradivo. </p><p>- A kako će biti u kasnu jesen, to će se vidjeti, vjerojatno će se držati nekih mjera i vjerujem da će biti sve u redu. Važno je pridržavati se mjera - rekao je Krunoslav. Najmlađa kći ne krije oduševljenje početkom nastave. </p><p>- Znam da se moraju nositi maske i držati razmak, no jedva čekam sjesti u školsku klupu i vidjeti prijatelje. Puno je bolje ići u školu nego da je online nastava, jer ne mogu razgovarati s nastavnikom i ne može mi pojasniti gradivo koje mi nije jasno, a roditelji su zauzeti svojim poslovima i nisu nam stalno na raspolaganju - govori Leonora.</p><h2>BJELOVAR: ‘Pola godine živimo s virusom pa smo se već navikli’</h2><p>Renata Platiša (43), uz dvoje studenata koji će predavanja slušati on line, ima i sina Karla, učenika 7. razreda, koji jedva čeka školu. </p><p>- Nema razloga nekim strahovima. Moramo djecu educirati da se ponašaju odgovorno, jer tako se inače ponaša u životu. Uostalom, od malih nogu ih učimo da peru ruke, drže osobnu higijenu i oni su to shvatili i toga se pridržavaju - kaže majka Renata. </p><p>Smatra da već pola godine živimo u novim uvjetima i da su naučili pridržavati se mjera.</p><p>- Danas smo Karlo i ja bili i u trgovini i, naravno, nosili smo maske. To je postao dio svakodnevnog života. Sigurna sam da će tako ostati i u učionicama - kaže Renata.</p><h2>SLAVONSKI BROD: ‘Ne puštamo svoje dijete u školu do daljnjeg’</h2><p>S obzirom na to da naša kći živi u kućanstvu gdje dvoje ljudi spada u rizičnu skupinu, svoju kćer ne puštamo u školu. Kažu nam to Katica i Ivor Gajić, roditelji iz Slavonskog Broda. </p><p>Dodaju da su tako odlučili i zbog toga što nisu epidemiolozi odlučivali o otvaranju škola.</p><p>- Umjesto epidemiološke struke odluku o otvaranju škola donijeli su politika i tvrdoglavost nekih političara. Smatramo da je naša odgovornost hoćemo li dijete pustiti u školu. Odlučili smo da nećemo do razrješenja ove situacije - dodali su. </p><p>Navode i kako su škole, dok je bilo nekoliko desetaka zaraženih, bile zatvorene, a sad kad se zaraženi broje u stotinama, nema problema za njihovo otvaranje.</p>