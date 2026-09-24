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NA SUDU U ŠIBENIKU

Počinje suđenje Kristijanu Aleksiću: Optužili ga za ubojstvo mladića (19) u Drnišu

Piše 24sata,
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Počinje suđenje Kristijanu Aleksiću: Optužili ga za ubojstvo mladića (19) u Drnišu
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Drniš: Privođenje Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku je u optužnici predložilo sudu da se produlji istražni zatvor protiv okrivljenika i to zbog postojanja okolnosti koje upućuju na opasnost da će pobjeći

U četvrtak u 11:30 na Županijskom sudu u Šibeniku počinje suđenje Kristijanu Aleksiću (50) koji je u svibnju u Drnišu ubio 19-godišnjeg mladića. U mladića je ispalio metak kad mu je dostavio hranu i na mjestu ga usmrtio. Aleksića terete za teško ubojstvo. 

DORH PODIGAO OPTUŽNICU Kristijana Aleksića optužili za ubojstvo mladića (19) u Drnišu
Kristijana Aleksića optužili za ubojstvo mladića (19) u Drnišu

Priopćenje DORH-a prenosimo u nastavku.

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku je, nakon provedene istrage, podignulo pred Županijskim sudom u Šibeniku optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1976.), zbog kaznenih djela teškog ubojstva iz članka 111. točka 1. Kaznenog zakona i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari iz članka 331. stavak 1. Kaznenog zakona.

Drniš: Privođenje Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka
Drniš: Privođenje Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Okrivljenika se tereti da je 16. svibnja 2026. oko 23,00 sata, u Drnišu, s unaprijed stvorenom namjerom da liši života dostavljača hrane iz ugostiteljskog objekta iz kojeg je već naručivao hranu, po dolasku 19-godišnjeg hrvatskog državljanina (2007.) koji mu je dostavio hranu, bez ikakvog povoda, odmah ispalio u oštećenika hitac iz vatrenog oružja, kojeg je neovlašteno sam izradio i čije držanje je građanima zabranjeno, uslijed čega je oštećenik zadobio ozljede od kojih je na mjestu događaja preminuo.

Drniš: Privođenje Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka
Drniš: Privođenje Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku je u optužnici predložilo sudu da se produlji istražni zatvor protiv okrivljenika i to zbog postojanja okolnosti koje upućuju na opasnost da će pobjeći, postojanja osobitih okolnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo,  te iz razloga jer je istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja kaznenog postupka za kazneno  djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja kaznenog djela posebno teške ( članak 123. stavak 1., 3. i  4. Zakona o kaznenom postupku).

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