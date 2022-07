Žuti alarm, stiže hladna fronta, a more nikad nije bilo toplije!

Diljem zemlje jutros vlada pretežno vedro vrijeme, jedino na zapadu ima pojačane naoblake i te pljuskova u Gorskom kotaru i sjevernom Jadranu.

Na moru puše bura, osobito je jaka pod Velebitom što otežava promet. Bura će u nastavku dana oslabjeti i postupno okretati na sjeverozapadni vjetar.

Nestabilnosti su moguće i u nastavku dana, ponajviše na zapadu u unutrašnjosti. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 29 do 34 °C, dok će u gorju biti nešto hladnije, prognozira DHMZ.

Prognoza za vikend

U četvrtak će nestabilnosti biti češće te se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji, osobito na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, duž obale između 21 i 26 °C. Najviša dnevna većinom od 29 do 32, no u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj između 24 i 28 °C.

U petak također kiša koja je osim u unutrašnjosti moguća i u Dalmaciji. Temperature će svuda biti u padu, a na Jadranu će ponovno zapuhati bura. U subotu je vjerojatnost kiše manja, a ovaj tjedan donosi predah od velikih vrućina koje će se vratiti sljedećeg tjedna.

Temperature mora

Iako je posljednjih dana u gorju i u unutrašnjosti bilo nešto manje vruće nego proteklog tjedna, u Dalmaciji su temperature i dalje bile visoke što je doprinijelo i visokim temperaturama mora koje su na nekim dijelovima Jadrana dosegle i neugodnih 30 stupnjeva što je izazvalo pomor riba.

More je i danas izrazito toplo, a najviša temperatura mora jutros u 7 sati izmjerena je na Mljetu i iznosila je 29,7 stupnjeva.

