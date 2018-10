Pod vodom 16 sati: Poplava je oštetila baziliku svetoga Marka

Poplava koja je u ponedjeljak pogodila Veneciju ozbiljno je oštetila baziliku sv. Marka što je glavni kurator slikovito opisao riječima da je monumentalna građevina ostarila za 20 godina, prenose agencije.

"U samo jednom danu bazilika je ostarila za 20 godina, a možda je to čak optimistična ocjena", rekao je glavni kurator Crkve sv. Marka, Carlo Alberto Tesserin, prenosi agencija ANSA.

Dijelovi crkve bili su pod vodom 16 sati, s razinom 90 centimetra od tla, a to znači da je voda oštetila mramor, stupove i brončana vrata, piše agencija dpa.

Od početka milenija ovo je drugi put da je bazilika sv. Marka poplavljena, odnosno peti put u njezinoj gotovo tisućgodišnjoj povijesti, piše ANSA.

Krajnji je čas da Venecija dobije bolji sustav sprječavanja poplava, rekao je Tesserin i objasnio da je sv. Marko zaštićen samo od "acque alte" do 110 centimetara.

U ponedjeljak je razina vode dosegnula 156 cm, a mjerenje se obavlja u odnosu na referentnu nultu točku blizu južnog ulaza u Veliki kanal.

Venecijanska katedrala nije jedina oštećena u poplavi jer je voda natopila i dva platna španjolskog umjetnika Joana Miroa pripremljena za izložbu u palači Zaguri gdje se u četvrtak treba otvoriti izložba "Od Kandinskog do Botera".

Sve se činilo pod nadzorom no kada su organizatori stigli noću pratiti rast razine vode, otkrili su da voda curi iz toaleta. Dva Miroova platna, vrijednosti procijenjene na milijun eura, još umotana i položena na tlo uz zid bila su gotovo do polovice u vodi.

Svo osoblje čitavu je noć radilo kako bi na sigurno spremilo druga platna, piše agencija AFP.

Dvije Miroove slike hitno su poslane u radionicu Asti na restauraciju prije nego što voda, a riječ je o mješavini slatke i slane vode, ne ošteti boje.

Gradonačelnik Luigi Brugnaro rekao je da je poplava na dramatičan način pokazala da je potrebno završiti branu protiv poplava, poznatu kao MOSE.

Pokret 5 zvijezda (M5S), koji je danas dio vladajuće koalicije prije izbora kritizirao je infrastrukturne projekte kakav je MOSE nazivajući ih rasipanjem javnog novca i štetom za okoliš.

Kada je formirao vladu zajedno sa strankom Liga, M5S je bio primoran promijeniti svoja stajališta.

U rujnu je ministar za infrastrukturu Danilo Toninelli, član M5S, rekao u obraćanju parlamentu da je završeno "94 posto projekta MOSE", ali da nastojanja da se projekt konačno završi stoje od 2017. Ustvrdio je da želi temeljito proučiti projekt kako bi izbjegao "ono što se do sada nije izbjegavalo, a to je rasipanje javnog novca" na projekt koji je do sada stajao 5,5 milijarda eura.