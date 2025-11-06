Podaci Fine: U Hrvatskoj 9,48 milijuna otvorenih računa u kreditnim institucijama

Od ukupnog broja od 9.477.694 otvorena računa, većina ih se, 7.547.530, odnosi na transakcijske račune, kojih je 0,16 posto manje u odnosu na 31. listopada 2024. godine, podatci su iz Fininog Jedinstvenog registra računa.

Taj registar sadrži podatke o računima svih poslovnih subjekata i o računima građana u bankama, štednim bankama i štedionicama.

Preostalih 1.930.164 računa odnosi se na štedne račune, od kojih je 663.335 onih s oročenim novčanim sredstvima, 1.110.157 računa štednje po viđenju, 129.725 računa stambene štednje te 26.947 računa depozita u kreditnim unijama.

Najveći zabilježeni pad broja otvorenih računa odnosi se na račune stambene štednje, za 12,49 posto, dok je broj otvorenih računa oročenih novčanih sredstava manji za 6,2 posto, navedeno je u analizi.