U LISTOPADU

Podaci Fine: U Hrvatskoj 9,48 milijuna otvorenih računa u kreditnim institucijama

Piše HINA,
Bjelovar: FINA na gradskom Korzu obnovila pročelje svoje zgrade vrijedno oko 400.000 eura | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Krajem listopada ove godine u kreditnim institucijama u Hrvatskoj bilo je ukupno 9,48 milijuna otvorenih računa, što je u odnosu na isto razdoblje lani manje za 0,43 posto, objavila je Financijska agencija

Od ukupnog broja od 9.477.694 otvorena računa, većina ih se, 7.547.530, odnosi na transakcijske račune, kojih je 0,16 posto manje u odnosu na 31. listopada 2024. godine, podatci su iz Fininog Jedinstvenog registra računa.

Taj registar sadrži podatke o računima svih poslovnih subjekata i o računima građana u bankama, štednim bankama i štedionicama.

Preostalih 1.930.164 računa odnosi se na štedne račune, od kojih je 663.335 onih s oročenim novčanim sredstvima, 1.110.157 računa štednje po viđenju, 129.725 računa stambene štednje te 26.947 računa depozita u kreditnim unijama.

Najveći zabilježeni pad broja otvorenih računa odnosi se na račune stambene štednje, za 12,49 posto, dok je broj otvorenih računa oročenih novčanih sredstava manji za 6,2 posto, navedeno je u analizi.

