'Podaci korisnika Telemacha nalaze se u RH, sigurni su i nije bilo nikakvog curenja podataka'

Nakon što je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) priopćila kako je jednom teleoperateru izrekla kaznu od čak 4,5 milijuna eura, o svemu se oglasio Telemach.

- Telemach oštro odbacuje navode objavljene na internetskoj stranici AZOP-a i pojedinim medijima te najavljuje da će poduzeti sva raspoloživa pravna sredstva u svrhu zaštite prava, integriteta i reputacije kompanije - priopćili su iz Telemacha.

- U slučaju koji navodi AZOP nije došlo do povrede podataka. Podaci nisu prosljeđivani izvan Hrvatske niti EU te su pohranjeni isključivo na području Republike Hrvatske, sigurni su i nije bilo nikakvog curenja.

Naime, riječ je o poslovnoj suradnji unutar United Grupe, u čijem sastavu posluje i Telemach. Kompanije koje su dio Grupe, sudjeluju u održavanju i razvoju poslovnih sustava, što u određenim situacijama uključuje pristup pojedinih stručnjaka izvan Hrvatske navedenom sustavima. Sustavu se pristupalo isključivo u tehničke svrhe i pod točno određenim sigurnosnim uvjetima. Poslovne funkcije koje se odvijaju na razini United Grupe ne uključuju prijenos korisničkih podataka, već isključivo tehnički nadzor i razvoj sustava u strogo kontroliranim uvjetima te u skladu s najboljim tehničko-sigurnosnim europskim standardima. Napominjemo, svi korisnički podaci pohranjeni su i zaštićeni u Republici Hrvatskoj.

Kompanija posluje u visoko reguliranom telekomunikacijskom sektoru, u skladu s najvišim standardima zaštite osobnih podataka. Telemach redovito provodi revizije i edukacije zaposlenika te posjeduje međunarodne certifikate (ISO 9001, 27001, 22301), čime potvrđuje svoju predanost upravljanju kvalitetom, sigurnošću informacija i kontinuitetom poslovanja. Također, kompanija ima jasno definirane politike zaštite osobnih podataka kao i specijaliziranu službu koja se time bavi uz redovito godišnje provođenje procjene rizika.

Tijekom nadzora pokazali smo punu transparentnost i suradljivost te smo zatečeni načinom na koji nam je dostavljeno rješenje, što nije u skladu sa primjenjivim propisima. Takvo postupanje narušava ugled i poslovanje Telemacha i u tom segmentu ćemo poduzeti pravna sredstva koja su nam na raspolaganju. Još jednom naglašavamo da su podaci svih naših korisnika sigurni, da nikada nije bilo zloporabe, niti curenja korisničkih podataka - stoji u priopćenju Telemacha.