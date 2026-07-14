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Podaci o procijepljenosti djece, a i oni o pobačajima opisuju u kakvom društvu danas živimo

Piše Bojana Mrvoš,
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Podaci o procijepljenosti djece, a i oni o pobačajima opisuju u kakvom društvu danas živimo
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL.
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Jako okrutno, opasno i neuko razmišljanje antivaksera može stajati života njihovu, ali i tuđu djecu. Civilizaciju, uostalom, na okupu i drže samo solidarnost i pravila ponašanja, zajednički interes da preživimo

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je dva zdravstveno-statistička ljetopisa sa zanimljivim podacima, koji nam puno govore i o društvenim trendovima. Prvo i najopasnije jest da sve više roditelja djecu ne vodi na obavezna cijepljenja protiv zaraznih bolesti, a to je posebno zabrinjavajuće na samom jugu Hrvatske, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Upravo zahvaljujući desetljećima procjepljivanja, suzbili smo ospice, dječju paralizu, brojne opasne bolesti, djeca od njih više ne umiru, no to će se početi događati ako procijepljenost dodatno padne. Jedno od 620 djece mlađe od godine dana umrijet će od ospica u epidemiji te bolesti jer nemaju imunitet. Užasno visoka cijena za ljudsku glupost.

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