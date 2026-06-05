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MONSTRUM IZ MEĐIMURJA

Podigli optužnicu protiv Josipa Oršuša! Ranio bivšu partnericu pa ubio njenu trudnu sestru...

Piše Helena Tkalčević, Ivan Pavić, Luka Safundžić,
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Podigli optužnicu protiv Josipa Oršuša! Ranio bivšu partnericu pa ubio njenu trudnu sestru...
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Foto: Robert Anic/PIXSELL/PU međimurska

Josip Oršuš imao je 35 prijava za razna kaznena djela. Bio je i nasilan prema bivšoj izvanbračnoj supruzi. Ubojstvo je počinio večer prije nego se trebao javiti u Remetinec. Bježao je i skrivao se dva dana...

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je optužnicu protiv Josipa Oršuša (40) koji je u prosincu prošle godine u Murskom Srediću pucao u bivšu izvanbračnu suprugu Merima Kalanjoš (29) te ubio njenu trudnu sestru Vanesu Oršuš (28).

Kako ističu u priopćenju, njega terete za kazneno djelo teškog ubojstva i teško ubojstvo ženske osobe u pokušaju.

Podsjetimo, radi se o slučaju koji je šokirao čitavu Hrvatsku. Pogotovo kada se otkrilo kako je monstrum i ranije bio nasilan prema izvanbračnoj supruzi, njenoj obitelji, a imao je i pravomoćnu presudu zbog krađe. Ukupno je imao čak 35 prijava. Stravični zločin počinio je večer uoči dana kada se trebao javiti u Remetinec na izdržavanje kazne.

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Ubojica iz Međimurja kojeg love trebao se javiti u Remetinec! | Video: 24sata/pixsell

Oršuš je u to vrijeme živio odvojeno od izvanbračne supruge koja je otišla od njega jer je bio nasilan. Tog 4. prosinca prošle godine došao je oko 20.40 sati u kuću u Murskom Središću u kojoj je ona živjela sa svojom obitelji.

Kako nam je ispričala sama Merima, on joj se javio kako bi joj rekao "da vidi da između njih nema pomirenja" te je tražio da svi budu u kući. Htio je i vidjeti djecu prije nego ode u zatvor.

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Izašao je do automobila, a onda se vratio s puškom. U hodniku kuće stajala je Vanesa, Merimina trudna sestra. Oršuš je zapucao, a Merima je skočila ispred sestre i metak ju je pogodio u leđa. Vanesa je počela bježati, ali je Oršuš krenuo za njom i ubio ju je. Ranjena Merima uspjela je pomoći i njihovu ocu da pobjegne od monstruma. Oršuš ju je u tom trenutku pogodio u nogu.

Nakon krvavog pira, Oršuš je pobjegao.

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- Odjurio je Opel Astrom, ja sam zvao Hitnu. Sve je bilo puno krvi. Mi smo kumovi, praktički živimo u istom dvorištu. Ne možemo vjerovati da se ovo dogodilo - rekao nam je kum osumnjičenog dan nakon ubojstva.

Oršuš je pobjegao prema slovenskoj granici koja se nalazi u blizni. Zbog toga su na ulice izašli i policajci s dugim cijevima, a akcija traganja za ubojicom pokrenuta je i u Sloveniji. Nakon dva dana Oršuš je uhićen, upravo u Sloveniji, u mjestu Bistrica. Pri uhićenju je imao pušku, pištolj i nož.

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Iz Županijskog državnog odvjetništva naveli su i kako su u optužnici predložili da se Oršušu produlji istražni zatvor koji mu je prethodno određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i neometanog odvijanja postupka te osobito teških okolnosti počinjenja kaznenih djela. Naveli su i kako je Županijski sud u Varaždinu prihvatio taj prijedlog.

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