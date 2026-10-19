Podigli optužnicu protiv Marka Martinjaka, traže kaznu zatvora

Protiv Marka Martinjaka, hrvatskog borca bez rukavica i višestrukog svjetskog prvaka, podignuta je optužnica zbog incidenta na malonogometnom turniru Goat League u Zagrebu krajem svibnja, piše Hajdi Karakaš Jakubin za Jutarnji list. Općinsko kazneno državno odvjetništvo tereti ga za pokušaj nanošenja teške ozljede te predlaže da ga sud osudi na dvije godine bezuvjetnog zatvora. Tužiteljstvo predlaže i izricanje sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana. O optužnici tek treba odlučiti optužno vijeće suda, pa još nije poznato hoće li biti potvrđena.

Sve se odigralo 31. svibnja tijekom utakmice na turniru Goat League u Zagrebu. Nakon prepirke Martinjak je glavom udario nogometaša Tomislava Mrkonjića, koji je pao na teren. Snimka sukoba ubrzo se proširila društvenim mrežama, a policija je pokrenula postupanje zbog ozljeđivanja 32-godišnjaka.

Pokretanje videa... VIDEO Udarac Martinjaka glavom | Video: YouTube

Mrkonjić završio u bolnici

Mrkonjić je zadobio krvni podljev čela, razderotinu lijeve obrve, prijelom nosnih kostiju bez pomaka i istegnuće vratnih mišića. Sudsko-medicinski vještak zaključio je da je udarac glavom mogao prouzročiti takve ozljede, a na temelju snimke nije mu se činilo da je riječ o slučajnom sudaru glavama. Martinjak je tijekom postupka tvrdio da nije namjeravao ozlijediti Mrkonjića. Prema njegovu iskazu, nogometaš mu se unosio u lice i vrijeđao ga, a on je reagirao pokušavajući ga odmaknuti od sebe. Tvrdio je da je do sudara glavama došlo u afektu te da mu je žao zbog incidenta.

Mrkonjić je, s druge strane, izjavio da ga je Martinjak udario glavom i da je nakon pada izgubio svijest, odnosno da mu se zacrnilo pred očima. Ispričao je i da ga je Martinjak potom pogodio loptom u leđa.

Pokretanje videa... VIDEO Marko Martinjak odveden na sud u Zagrebu | Video: RTL Danas

I ranije imao problema sa zakonom

Martinjak je nakon incidenta završio u istražnom zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a na slobodu je izašao početkom srpnja. Tada je na konferenciji za medije odbacio tvrdnje da je kriminalac i rekao da se čovjek može promijeniti. Njegova ranija kaznena evidencija mogla bi biti otegotna okolnost u slučaju osuđujuće presude. Navodi se da je ranije višestruko osuđivan za kaznena djela s elementima nasilja, uključujući razbojništva i prijetnje.

Martinjak je poznat po uspjesima u borbama bez rukavica, a nakon incidenta organizacija Arena Golden Fight objavila je da mu oduzima status prvaka u disciplini Extreme Boxing do 95 kilograma.