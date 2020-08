Podignuta optužnica protiv HEP-a i odgovornih zbog tragedije u kojoj su tri osobe izgubile život

U požaru koji se 10. siječnja 2019. godine dogodio u pogonu HE Plat živote su izgubili radnici Mato Maškarić, Ivica Zvrko i Davor Pozniak. Svi okrivljenici brane se sa slobode.

<p> Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku podiglo je optužnicu protiv pet odgovornih osoba i Hrvatske elektroprivrede (HEP) zbog požara koji se u siječnju 2019. dogodio u Hidroelektrani Plat kada su poginula tri radnika.</p><p>Među optuženima su i bivši šef HEP Proizvodnje <strong>Željko Starman</strong> i član uprave HEP-a <strong>Nikola Rukavina</strong> koji su nakon uhićenja u lipnju prošle godine kazali da se ne osjećaju krivima.</p><p>Ne otkrivajući identitete optuženih tužiteljstvo je izvijestilo da tri okrivljena tereti da su kao odgovorne osobe od druge polovice 2016. do 29. prosinca 2017. u Dubrovniku i Zagrebu pri izvođenju obnove pogona HE Plat počinili kazneno djelo jer su pristali "da bez institucionalnog nadzora rekonstrukcije pogona nastanu propusti". </p><p>- Navedeno se i dogodilo kad su tijekom 2017. godine, po izvođačima radova radovi u pogonu izvedeni protivno odredbama propisa koji određuju mjere opće zaštite od požara i zaštite od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja i propisa o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara - ističe se u optužnici.</p><p>Optužnica je podignuta i protiv Hrvatske elektroprivrede, kao odgovorne za povrede dužnosti pravne osobe.</p><p>Četvrti i peti okrivljeni terete se da su, kao voditelj radova i inženjer gradilišta, prekršili odredbe propisa o protupožarnoj zaštiti iz Zakona o gradnji.</p><p>- Uslijed tih se propusta požar, nastao u kabelskoj vertikali pogona, putem lakozapaljivih i gorivih materijala, koji se nisu smjeli ugraditi, proširio i zahvatio područje strojarnice pogona, gdje je gorenje obloga stropa postavljenih od neodgovarajućih materijala uzrokovalo brzo širenje vatre, isijavanje znatne količine topline i štetnih produkata gorenja, pa su tri zaposlenika pogona u tako stvorenoj nemogućnosti bijega smrtno stradali, a sedam zaposlenika doživjelo je akutne reakcije na stres, dok je u pogonu nastala materijalna šteta od najmanje 90 milijuna kuna - stoji u optužnici.</p><p>Također, tužiteljstvo je odbacio kaznenu prijavu protiv tri hrvatskih državljana za teško djelo protiv opće sigurnosti. Kao glavni projektant i projektanti dijelova pogona bili su osumnjičeni da u projektima nisu predvidjeli potrebne mjere zaštite od požara i poštivali važeće norme za odvođenje topline i dima iz prostora u slučaju požara, što bi omogućilo sigurnu evakuaciju i gašenje.</p><p>- Kaznena prijava je odbačena jer nema podataka i dokaza koji bi ukazivali na osnove sumnje da su radnjama ili propustom, koji bi bili u uzročno posljedičnoj vezi s izazvanom opasnosti, požarom i posljedicama, počinili to kazneno djelo - zaključuju u državnom odvjetništvu.</p><p>U požaru koji se 10. siječnja 2019. godine dogodio u pogonu Hidroelektrane Plat živote su izgubili radnici <strong>Mato Maškarić</strong>, <strong>Ivica Zvrko</strong> i <strong>Davor Pozniak</strong>.</p><p>Svi okrivljenici brane se sa slobode.</p>