Podignuta optužnica protiv Srbina (33)! Na granici mu našli gotovo pet kg kokaina i heroina

USKOK je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 9. rujna 2025., pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv državljanina Republike Srbije (1992.) zbog počinjenja kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja, stoji u priopćenju objavljenom na stranicama Uskoka.

Optužnicom se okrivljenik tereti da se, od početka rujna 2025. do 7. rujna 2025., u Zagrebu, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Mađarskoj povezao u zajedničko djelovanje sa više osoba iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Mađarske radi višekratne nabave, krijumčarenja i preprodaje većih količina kokaina i heroina.

Zbog realizacije navedenog cilja, okrivljenik je zajedno s više osoba iz Srbije i Bosne i Hercegovine dogovorio nabavu i preuzimanje kokaina i heroina u Budimpešti i Zagrebu te krijumčarenje droge u Bosnu i Hercegovinu radi daljnje prodaje

Okrivljenik je, zajedno sa više osoba iz Srbije i Bosne i Hercegovine, radi skrivanja i prijevoza droge nabavio osobni automobil na kojem su prethodno sačinjene preinake za skrivanje droge u podvozju automobila. Tako preinačeno vozilo okrivljenik je preuzeo u Bosni i Hercegovini te je 6. rujna 2025. ušao u Hrvatsku i odvezao se u Budimpeštu pa potom u Zagreb gdje je, od za sada nepoznatih osoba preuzeo tri paketa s ukupno 2,9 kilograma kokaina i dva paketa s ukupno 1,9 kilograma heroina.

Navedenu drogu je okrivljenik sakrio u prethodno preinačeno podvozje osobnog automobila te se uputio u Bosnu i Hercegovinu radi isporuke i daljnje preprodaje. Dolaskom na Stalni granični prijelaz Stara Gradiška okrivljenik je zaustavljen te je kontrolom i pretragom pronađena navedena količina droge a kojom prilikom je vozač uhićen i procesuiran.

USKOK je u optužnici predložio produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika.