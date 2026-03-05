Obavijesti

News

Komentari 0
ZLOČINAČKO UDRUŽENJE, PROMET DROGAMA...

Podignuta optužnica protiv Srbina (33)! Na granici mu našli gotovo pet kg kokaina i heroina

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Podignuta optužnica protiv Srbina (33)! Na granici mu našli gotovo pet kg kokaina i heroina
Foto: Matija Habljak/PIXSELL/ - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Dolaskom na Stalni granični prijelaz Stara Gradiška okrivljenik je zaustavljen te je kontrolom i pretragom pronađena navedena količina droge a kojom prilikom je vozač uhićen i procesuiran...

Admiral

USKOK je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 9. rujna 2025., pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv državljanina Republike Srbije (1992.) zbog počinjenja kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja, stoji u priopćenju objavljenom na stranicama Uskoka.

Optužnicom se okrivljenik tereti da se, od početka rujna 2025. do 7. rujna 2025., u Zagrebu, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Mađarskoj povezao u zajedničko djelovanje sa više osoba iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Mađarske radi višekratne nabave, krijumčarenja i preprodaje većih količina kokaina i heroina. 

PETEROČLANA SKUPINA Kraj istarske narkobande: Policija upala u domove, zaplijenili drogu, novac i oružje
Kraj istarske narkobande: Policija upala u domove, zaplijenili drogu, novac i oružje

Zbog  realizacije navedenog cilja, okrivljenik je zajedno s više osoba iz Srbije i Bosne i Hercegovine dogovorio nabavu i preuzimanje kokaina i heroina u Budimpešti i Zagrebu te krijumčarenje droge u Bosnu i Hercegovinu radi daljnje prodaje

Okrivljenik je, zajedno sa više osoba iz Srbije i Bosne i Hercegovine, radi skrivanja i prijevoza droge nabavio osobni automobil na kojem su prethodno sačinjene preinake za skrivanje droge u podvozju automobila. Tako preinačeno vozilo okrivljenik je preuzeo u Bosni  i Hercegovini te je 6. rujna 2025. ušao u Hrvatsku i odvezao se u Budimpeštu pa potom u Zagreb gdje je, od za sada nepoznatih osoba preuzeo tri paketa s ukupno 2,9 kilograma kokaina i dva paketa s ukupno 1,9 kilograma heroina.

UHIĆENA DVOJICA Velika zapljena u Splitu: U stanu pronašli 800 grama heroina
Velika zapljena u Splitu: U stanu pronašli 800 grama heroina

Navedenu drogu je okrivljenik sakrio u prethodno preinačeno podvozje osobnog automobila te se uputio u Bosnu i Hercegovinu radi isporuke i daljnje preprodaje. Dolaskom na Stalni granični prijelaz Stara Gradiška okrivljenik je zaustavljen te je kontrolom i pretragom pronađena navedena količina droge a kojom prilikom je vozač uhićen i procesuiran.

VELIKA ZAPLJENA U Međimurju pao dilerski kralj Galaxyja: Policija oduzela 70 smotuljaka i 30 tisuća eura
U Međimurju pao dilerski kralj Galaxyja: Policija oduzela 70 smotuljaka i 30 tisuća eura

USKOK je u optužnici predložio produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iran najavio bombardiranje nuklearke ako se sruši režim
IZ MINUTE U MINUTU

Iran najavio bombardiranje nuklearke ako se sruši režim

Peti dan rata, Iran je dobio novog vrhovnog vođu. Marco Rubio i Donald Trump najavljuju još žešće udare i da bi rat mogao trajati 4-5 tjedana. Iran prijeti da još uvijek nije iskoristio najmodernije oružje
Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana
TRAŽI I SVE SNIMKE

Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana

Mlađan je zatražio i da se kao svjedok pozove novinar Andrija Jarak, koji je s Bijelićem radio intervju u emisji Dosje Jarak, kao i da se pribavi sav snimljeni materijal u kojem se Bijelić pojavljuje, bez obzira na to je li objavljen ili nije
Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge
KAKO SMO I NAJAVILI

Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije je upravo objavilo rješenje kojim obustavlja Studiju utjecaja na okoliš za taj ključni projekt. Bez Studije nema niti daljnjeg postupka, ishođenja dozvola za gradnju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026