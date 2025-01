Podignuta optužnica protiv zaposlenika Elektre: 'Primali mito za priključenje struje...'

Uskok je, nakon provedene istrage, podigao pred Županijskim sudom u Splitu optužnicu protiv 21 hrvatskog i jednog austrijskog državljanina zbog primanja i davanja mita radi žurnog priključivanja stambenih zgrada na elektromrežu. Tužiteljstvo je izvijestilo da se okrivljenici, među kojima i petorica zaposlenika Elektre Zadar, terete za primanje i davanje mita, pomaganja u tom nedjelu te krivotvorenje službene ili poslovne isprave.

Petorica zaposlenika Elektre Zadar terete se da su od travnja do kolovoza 2020. od vlasnika obiteljskih kuća, apartmana i poslovnih prostora na području Zadarske županije tražili novčanu nagradu od 2000 kuna do 1200 eura za žurno rješavanje zahtjeva za priključenje objekata na elektromrežu. Nakon predaje traženog novca vlasnici objekta bi izvršili potrebna plaćanja Elektri Zadar čime su se stekli uvjeti za priključenje objekata na elektromrežu, ističe tužiteljstvo.

Uz to, trojica zaposlenika Elektre Zadar terete se da su od investitora izgradnje stambene zgrade i vlasnika stana, od svibnja do srpnja 2020. godine, primili 6000 kuna odnosno 500 eura za priključivanje objekata na elektromrežu bez izrade novog elektroizvoda i bez mrežnog elektroormara, iako su znali da je to protivno mjerodavnom pravilniku.

Također, dvojica zaposlenika Elektre Zadar terete se da su, od siječnja do svibnja 2020. primili najmanje 1000 eura kako bi sačinili svu potrebnu dokumentaciju za priključenje građevinskog objekta u izgradnji na elektromrežu, iako taj objekt nije imao građevinsku dozvolu.

Nakon što je jedan od okrivljenih zaposlenika zadarske Elektre u poslovnoj dokumentaciji neistinito prikazao da se radi o poljoprivrednom neizgrađenom zemljištu s crpkom za vodu, dokumentaciju je ostavio na potpis nadređenom rukovoditelju koji je predmet odbio potpisati i tako odobriti priključenje.

Unatoč tome, drugi zaposlenik Elektre Zadar je u dogovoru s odgovornom osobom društva predigao potreban elektroormar postavljen na lokaciji priključenja, nakon čega je izdao ateste elektroinstalacija.

U zamjenu za priključenje dobivali bjanko potvrde od elektronistalatera

Osim toga, zaposlenici Elektre Zadar terete se da su od travnja do kolovoza 2020. dogovorili s odgovornom osobom trgovačkog društva s ovlaštenjem za izdavanje atesta elektroinstalacija neophodnih za priključenje objekata na elektromreže ili izmjene elektrobrojila da će se zauzeti na požurivanje rješavanja više predmeta na kojima je tvrtka jednog od okrivljenika izvodila elektroinstalaterske radove.

Vlasnik elektroinstalaterske tvrtke im je kao protuuslugu dao veći broj bjanko potvrda o uporabljivosti električnih instalacija i izjava o ispitivanju električne instalacije ovjerene njegovim potpisom i pečatom njegove tvrtke.

Pritom je, ističe Uskok, znao da će ih okrivljeni zaposlenici Elektre Zadar upotrijebiti i od podnositelja zahtjeva za korištenje mreže naplatiti iznose od 1500 do 4000 kuna, koliko iznose stvarne cijene navedenih atesta.

To su okrivljenici u najmanje sedam navrata učinili, čime su neistinito prikazali da su elektroinstalacije u objektima uporabljive, nakon čega su priključci pušteni u eksploataciju.

Jednako tako, trojica zaposlenika Elektre Zadar terete se da su s još jednim vlasnikom obrta za izdavanje atesta elektroinstalacija dogovorili požurivanje rješavanja najmanje osam predmeta na objektima na kojima je njegova tvrtka izvodila elektroinstalaterske radove.

Zauzvrat im je obrtnik dao veći broj bjanko ovjerenih potvrda i izjava znajući da će ih okrivljenici upotrijebiti i od podnositelja zahtjeva naplatiti iznose od 1200 kuna do 200 eura, koliko iznose stvarne cijene takvih atesta.