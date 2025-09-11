Podižu sigurnost oko Trumpa, Vance stigao po Kirkov lijes

Potpredsjednik SAD-a JD Vance i njegova supruga, druga dama Usha Vance, u četvrtak su stigli u Međunarodnu zračnu luku Salt Lake City kako bi preuzeli posmrtne ostatke i lijes konzervativnog aktivista Charlieja Kirka. Tijelo će se avionom Air Force Two prevesti u Phoenix, Arizonu, gdje živi Kirkova obitelj. Očekuje se da će avion sletjeti oko 16:30 po lokalnom vremenu. Vance će ondje ispratiti obitelj i lijes s aviona, no neće napuštati zračnu luku, već će se odmah ponovno ukrcati. Obitelj planira tijelo odvesti na privatnu lokaciju, piše CNN.

Istodobno, tim američkog predsjednika Donalda Trumpa pojačao je sigurnosne mjere nakon ubojstva Kirka, izvijestio je Wall Street Journal. Ceremonija u Pentagonu povodom obljetnice terorističkih napada 11. rujna 2001. premještena je na sigurniju lokaciju, a dodatne mjere zaštite provodit će se i tijekom Trumpova odlaska na bejzbolsku utakmicu New York Yankeesa u četvrtak navečer.

Prema izvješću, Trumpov tim razmatra i dugoročnije načine jačanja predsjednikove sigurnosti.

Dan ranije, Vance je na društvenoj mreži X objavio oproštajni govor od otprilike tisuću riječi, u kojem je Kirka nazvao „pravim prijateljem“ i opisao njihovo blisko prijateljstvo.