Podmetnuo je požar u karaoke baru u Kini: Poginulo 18 ljudi

Osamnaestero ljudi je poginulo u požaru što je izbio u utorak u karaoke baru na jugu Kine, a policija je uhitila 32-ogodišnjaka za kojega se sumnja da je izazvao požar, priopćile su kineske vlasti.

Požar se dogodio u gradu Qingyuan u pokrajini Guaongdong, udaljenom oko sat vremena vožnje od glavnog grada pokrajine Guangzhou.

Police arrest arson suspect in karaoke lounge fire that kills 18 in south China pic.twitter.com/bsRoS9fngm