Podmornica na kojoj je izbio požar imala nuklearni pogon

Ruski predsjednik Vladimir Putin tek je u četvrtak priznao po prvi puta da je vojna podmornica koju je prije tri dana zahvatio požar bila nuklearna, nakon čega je ministar obrane odmah naglasio da je njezin nuklearni reaktor sačuvan.

Ruski dužnosnici suočavaju se s optužbama da pokušavaju zataškati pojedinosti nesreće u kojoj je poginulo 14 mornara dok su, po pojašnjenju ruske vojske, bili u izviđanju morskog dna u blizini Arktika.

Ministarstvo obrane je objavilo da se incident dogodio u ponedjeljak, ali o njemu nije službeno izvijestilo sve do kasnih sati u utorak, a sve do četvrtka nije se znalo je li plovilo imalo nuklearni reaktor, unatoč golemom interesu za to pitanje u susjednoj Norveškoj.

Putin je na sastanku u Kremlju s ministrom obrane Sergejom Šojguom otkrio činjenicu da je podmornica imala nuklearni pogon, pitajući za njezino stanje nakon požara.

"Nuklearni reaktor na plovilu je kompletno izoliran i nema posade. Posada je poduzela sve potrebne mjere kako bi zaštitila reaktor koji je potpuno u ispravnom stanju", rekao je Šojgu Putinu, po transkriptu s njegovog sastanka s Putinom u Kremlju.

Budući da do danas nije bilo riječi o tome je li podmornica imala nuklearni pogon, neki ruski mediji kritizirali su nedostatak transparentnosti i povukli poveznicu s manjkom službenih informacija tijekom eksplozije sovjetskog nuklearnog reaktora u Černobilu 1986.

Šojgu je također rekao da je nađen glavni uzrok nesreće. "Radi se o požaru u strojarnici koji se potom proširio".

Ranije je objavljeno da je 14 mornara, među kojima su i visoki časnici, umrlo zbog udisanja toksičnih plinova koji su se razvili zbog požara.

Također je rečeno da se nesreća dogodila u ruskim teritorijalnim vodama na plovilu opisanom kao podmornica za istraživanje morskog dna, s bazom u vojnoj luci u Severomorsku.