Podravka ima baš sve što vam treba za savršen roštilj!

Nema do dobrog roštilja, posebno u ovo doba godine. Ovogodišnji Chill&Grill preselio se sa zagrebačkog Bundeka u domove diljem Hrvatske i tako nastavlja tradiciju najveće roštiljade, ali u online izdanju, i to sve do 31. svibnja. Mjere opreza zbog virusa i dalje su na snazi, pa vam donosi sve što trebate da biste kod kuće i s prijateljima napravili odličnu zabavu i roštiljali u sigurnim uvjetima. Generalni sponzor Chill&Grilla je Podravka, koja ukupno daruje čak 200 svojih Chill&Grill paketa, a vrijednost svakog je 100 kuna. Sve do 31. svibnja možete osvojiti 50 paketa na tjedan. A u paketu je baš ono što vam i treba za savršen roštilj - Podravkini proizvodi za grill.

A gdje se roštilja, ondje su i slasne marinade, meso, povrće, lepinje, kruhovi, kobasice, salate, umaci... Tu su i obavezni dodaci iz Podravkine grill palete, začini, ketchupi i ajvari, te cool savjeti i recepti za "dimne" zalogaje i marinade s Podravka ajvarom! Koji god začin da birate, jedno je sigurno - Vegeta je nezaobilazna.

Tajna savršenog roštilja zapravo je vrlo jednostavna – krije se u pakiranju Vegeta Natur grill classic! Od piletine do patlidžana, od sočnog crvenog mesa do tikvica, od ćevapčića do gljiva, zaokružit će omiljen okus savršenom kombinacijom začina i istaknuti okuse namirnica. Tu je i Vegeta Natur pikantno pečenje - pružit će vam nezaboravno iskustvo i priliku da malo zaljutite situaciju i razveselite prijatelje.

Roštilj će malo tko odbiti, a pogotovo onaj koji je pikantan i ukusan. Tu je Vegeta Natur vratina, koja je najčešći izbor za roštiljanje, a Vegeta Natur burger pomoći će da svaki zalogaj vašeg burgera bude fantastičan.

Svim vrstama mesa i povrća Vegeta twist univerzalna marinada dat će prepoznatljiv okus pečenja i jela s roštilja, a možete je koristiti i kao začin za gulaše, paprikaše ili povrtna variva. Od nje je mrvicu posebnija Vegeta twist marinada s češnjakom - sklad okusa uz inovativnu kombinaciju bijelog vina, senfa, vinskog octa i čak 10% sušenog češnjaka, dat će jelu dašak posebnosti. Kombinacija najfinijih pikantnih začina svakoj će namirnici u samo 30 minuta dodati "ono nešto", bez umjetnih aroma ili pojačivača okusa. Čili papričica, korijandar, đumbir, sušeni luk, sušeni češnjak, sušeni celer, slatka i ljuta začinska paprika, kim, origano, crni papar i lovorov list birano su društvo nezaboravnih okusa koji se kriju u Vegeti Grill marinada pikant. A jeste li čuli za Vegeta Grill marinadu s pivom? Pivo i meso s roštilja oduvijek idu zajedno, ali pivo u meso za roštilj - e to je već nešto posebno. Dodajte popisu i Vegeta BBQ marinadu, koja se sastoji od začina koji čine neodoljivu kombinaciju: dimljena slatka začinska paprika, češnjak i luk.

A tek kobasice na roštilju, koja je to fantazija okusa i mirisa. Podravka se zato potrudila proizvesti upravo takve.

MAJSTOR GRILL kobasice nove su kobasice u asortimanu, vrhunske su kvalitete i maštovitih okusa stvorene za grilanje i uživanje u božanstvenim okusima finih kobasa. Izrađene su od najkvalitetnijeg mesa, sljubljenog s finim sastojcima kao što su sir, paprika, špinat, fini začini. Ove fantastične kobasice, osim vrhunskih sastojaka i izvrsnih okusa, karakterizira bogatstvo proteina, a pripremljene su bez glutena i svaki će roštilj učiniti pravim gurmanskim doživljajem. Dolaze u četiri okusa. GROFICA je vrhunska grill kobasica s finim začinima, zanosnog, bogatog i profinjenog okusa, kao što joj i ime govori, PEPICA je vrhunska pikantna kobasica za grill, malo ljutkasta i zanimljiva svim ljubiteljima dobre kobasice, ZDENKA je vrhunska kobasica za grill sa sirom (Zdenka), kremastom strukturom, zbog koje se topi u ustima, oduševljava svakim grizom, ŠPINATKA je vrhunska grill kobasica pripremljena od prvoklasnog mesa (svinjetina) i špinata, profinjenog, nježnog i zaokruženog okusa, svijetle zelenkaste boje. Oduševljava na prvi griz. Iskoristite dan u dobrom društvu majstorskih kobasica: Grofica, Pepica, Zdenka i Špinatka te za svoje najdraže pripremite zamaman obrok. Uz grilke odlično ide i Majstor Jeger. No ništa bez Podravkinog ajvara.

Samo najbolji patlidžani i paprike naći će svoj put u Podravka ajvar jer je pripremljen prema domaćem receptu, bez konzervansa i umjetnih aroma. Uz delicije s vruće rešetke odlično će vam prijati i zapečeni grah ili grah salata. Podravka grah u konzervi već je skuhan, vrlo praktična primjena, samo se istrese iz limenke i to je to…

KAKO DO NAGRADA?

Pošaljite nam najkreativniju fotku svog roštilja i osvojite bogate nagrade! Prvih 10 najoriginalnijih fotografija nagrađujemo Chill&Grill mix paketom Podravke, Ravlića i KTC-a, a idućih 40 sretnika osvaja Podravka Chill&Grill paket. Otvorite sezonu roštiljanja na najbolji mogući način! Požurite jer natječaj traje od 16. do 23. svibnja! Kliknite na Chill&Grill link i zaigrajte! Sretno svima!













