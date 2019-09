'Podržat ćemo Kolindu Grabar Kitarović, to uopće nije sporno'

Hodanjem na sjednicu Vlade" ministri su se danas pridružili obilježavanju Europskoga tjedna mobilnosti. I ministar financija Zdravko Marić krenuo je jutros put Markova trga pješice.

Reporterka N1 pitala ga je koga će podržati na predsjedničkim izborima.

- Ja kandidaturu, jer mi je kćer kandidatkinja za predsjednicu razreda, tako da sam fokusiran na tu kampanju, našalio se Marić, pa dodao: - Uopće nije sporno da će se podržati predsjednica Kolinda Grabar Kitarović.

Što se tiče različitih struja u HDZ-u, Marić je rekao da misli da je stvar stabilna te da je HDZ najveća politička stranka u zemlji i da je normalno da ima i različitih mišljenja, jer je nemoguće očekivati da će svi misliti isto.

I ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić krenuo u 8 sati.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Ovime pokazujemo potporu tjednu mobilnosti, zdravom životu... Ministarstvo apsolutno podržava ovakve akcije, kazao je Ćorić i dodao:

Na pitanje kakva su prijetnja HDZ-u izjave i potezi Mire Kovača, koji je najavio kandidaturu za šefa HDZ-a, i gradonačelnika Vukovara, Ivana Penave, koji najavljuje nove poteze branitelja u tom gradu.

- Dopustite da ja ne ulazim previše u pojedinačne kandidature, mislim da smo mi svi sada, i jasno smo to dali do znanja, fokusirani na predsjedničke izbore. Kandidatkinja Kolinda Grabar Kitarović ima potporu HDZ-a, rekao je Ćorić, koji je komentirao i izjavu Steve Culeja, koji je u srijedu u Saboru rekao da on ima svoga kandidata.

- Stevo ima pravo na svoje mišljenje, ali od svih nas kao članova HDZ-a očekuje se da stanemo iza odluka HDZ-a, ja ću to svakako učiniti i očekuje se da to prvo učinimo, a nakon 1.1., po odabiru nove - stare predsjednice, svatko onaj tko misli da u HDZ-u može donijeti nešto novo, može istaknuti svoju kandidaturu, rekao je Ćorić.