Poduzetnici i knjigovođe očajni: 'Molimo vas, odgodite uvođenje fiskalizacije 2.0, bit će problem'

Udruga Glas poduzetnika (UGP) uputila je ministru financija Marku Primorcu zahtjev za hitnom odgodom uvođenja e-fiskalizacije 2.0, i to za najmanje tri mjeseca, upozoravajući da sustav još nije spreman i da bi njegova primjena u ovakvim okolnostima mogla ozbiljno poremetiti poslovanje mnogo poduzetnika.

Iako u UGP-u naglašavaju da podržavaju digitalizaciju i veću transparentnost poslovanja, ističu kako trenutačno ne postoje osnovni preduvjeti za sigurno i učinkovito uvođenje novoga modela fiskalizacije. Pravilnik o fiskalizaciji još nije konačan, tehnička dokumentacija se učestalo mijenja, a testna okruženja su nestabilna i nisu jednako dostupna svim obveznicima.

Umjesto administrativnog rasterećenja, e-fiskalizacija 2.0 u početnoj fazi, upozoravaju iz Udruge, dodatno širi obveze poduzetnika jer obuhvaća gotovo sve poslovne transakcije i uvodi stroži sustav izvještavanja prema Poreznoj upravi. Najveći teret pritom bi snosili mali i mikro poduzetnici, obrtnici, OPG-ovi i sezonski djelatnici, koji su već suočeni s rastom troškova, inflacijom i kroničnim nedostatkom radne snage.

Predsjednik Udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas ističe kako na terenu vlada velika neizvjesnost.

- Prema informacijama koje imam, a koje se mijenjaju iz dana u dan, više od pola poduzetnika je našlo svog informatičara, ali Porezna uprava jedina ima točnu informaciju. No pola njih još nije. Za sada vidim da ima oko 40 informacijskih posrednika koji imaju potvrdu Porezne uprave, a svi poduzetnici u sustavu PDV-a, kako sad stvari stoje, morat će do 1. siječnja 2026. izabrati svog posrednika. Jer više nema računa preko Worda ili Excela - kaže Bujas.

Dodaje kako UGP traži da 2026. bude prijelazno razdoblje prilagodbe.

- Srednje i velike tvrtke su se uglavnom pripremile, ali oko 50 posto malih poduzetnika još nije izabralo svog informatičkog posrednika. Čuli smo da se razmišlja o odgodi do 1. travnja 2026. kako bi se svi mogli prilagoditi bez pritiska. Mi tražimo da od 1. travnja fiskalizacija postane zakonska obveza, a da do tada traje testna faza. Mi u ovom trenutku ni ne znamo kako će sustav funkcionirati na razini više od milijun računa - upozorava Bujas.

Posebno problematičnim smatra i pitanje kazni za one koji se ne uključe u sustav.

- Kazne su još nejasne. Govori se o iznosima od nešto više od 1320 pa sve do 66.360 eura. Ali treba jasno objasniti zašto bi, primjerice, kazna bila 63 tisuće eura, koji je točno prekršaj za tako visoku sankciju? Poreznoj upravi smo poslali niz upita, no u zadnje vrijeme ne dobivamo odgovore. Razumijem da su zatrpani upitima, ali bez jasnih informacija poduzetnici ostaju u potpunoj neizvjesnosti - zaključuje Bujas.

Novi zakonski okvir obuhvaća vrlo široki spektar djelatnosti, od OPG-ova koji su porezni obveznici, preko konzultanata, arhitekata i inženjera, do građevinara, raznih majstorskih obrta, odvjetnika, edukatora i trenera. U sustav ulaze i djelatnosti čišćenja i održavanja, kao i kreativna i IT zanimanja poput umjetnika, programera i dizajnera. Prema procjenama, ova zakonska promjena zahvatit će oko 300 tisuća poslovnih subjekata. Jedna od čestih pogrešnih pretpostavki uoči početka primjene nove fiskalne obveze jest uvjerenje da je dovoljno uvesti samo program za eRačune. Međutim, novi zakon zahtijeva potpunu i sveobuhvatnu usklađenost sustava. To podrazumijeva istodobno ispunjavanje obveza vezanih uz fiskalizaciju 1.0 i fiskalizaciju 2.0, obvezno zaprimanje i slanje eRačuna, vođenje evidencije naplate, uspostavu eArhive te redovito i obvezno eIzvještavanje prema Poreznoj upravi.

24sata razgovarala su s nekoliko knjigovodstvenih servisa, ali su svi htjeli ostati anonimni. No mišljenja su da se primjena fiskalizacije ne treba odgoditi.

- Od svibnja ove godine radimo edukacije o fiskalizaciji 2.0 i do sada ju je prošlo 30 tisuća polaznika. Ako se odluči ići na odgodu, kažem vam, imat ćemo istu situaciju i u prosincu iduće godine - kaže nam vlasnik jednog zagrebačkog knjigovodstvenog servisa i dodaje kako su naši poduzetnici, prema njegovu iskustvu, djelomično spremni.

Problem je, kaže, u informatičarima i njihovoj spremnosti.

- Pravilnik o fiskalizaciji objavljen je prije nekoliko dana. Mnogi poduzetnici ne razumiju ni osnove fiskalizacije, ali ovo nije novost. Sve smo ovo prolazili još prije fiskalizacije, ulaska u Europsku uniju i ulaska u sustav PDV-a - kaže naš sugovornik te dodaje kako je siguran da će Porezna uprava u početku biti blagonaklona i gledati kroz prste, ali i biti pomoć poduzetnicima kroz savjete.

- Vjerujem da se neće odmah ići s kaznama, ići će se na to da se pomogne poduzetnicima da se snađu kako bi sve bezbolnije prošlo - zaključuje naš sugovornik.

E-fiskalizacija 2.0 predstavlja jednu od najvećih promjena u poreznom i administrativnom sustavu u posljednjih desetak godina. Njezin je cilj uspostaviti potpunu digitalnu sljedivost poslovnih transakcija u realnom vremenu, smanjiti sivu ekonomiju te Poreznoj upravi omogućiti brži i precizniji nadzor. Sustav se temelji na razmjeni strukturiranih podataka između poduzetnika, informacijskih posrednika i države, pri čemu se klasični papirnati i nestrukturirani računi postupno ukidaju. Iako država ističe da će dugoročno doći do pojednostavljenja poslovanja i manjeg administrativnog opterećenja, stručnjaci upozoravaju da će prijelazno razdoblje biti zahtjevno, osobito za manje poduzetnike bez vlastitih IT i računovodstvenih resursa.

Upravo zato pitanje rokova, testne faze i jasnih uputa smatra se ključnim kako bi se izbjegli zastoji u poslovanju i nepotrebni troškovi u prvim mjesecima primjene novog sustava.