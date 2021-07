Nakon godinu i pol pregovaranja, nuđenja rješenja, razgovaranja s Vladom, mi poduzetnici, pogotovo oni iz ugroženih sektora, stavljeni smo pred zid. UGP kao predstavnik mikro, malih i srednjih poduzetnika ne može više stajati sa strane niti samo pisati dopise i ići na beskonačne sastanke, nakon kojih nas se i dalje ne zove poduzetnicima nego poslodavcima i zaposlenicima, poručio je Hrvoje Bujas iz Udruge Glas poduzetnika, koja je dala potporu pet tvrtki iz sektora putničkih agencija, povremenog prijevoza, ugostiteljstva i sezonskih obrtnika za podizanje tužbe.

- Ove tvrtke su do ožujka prošle godine bile profitabilne, uspješne, zapošljavale od jednog-dvoje do 20 ljudi i više, a danas su postale ruine, pred stečajem su i to ne svojim lošim radom nego jer su stavljeni pred zid. E pa, gospodo, 12 milijardi koje ste uložili u zaposlenike, niste uložili, za početak, vi, uložili smo ih mi, mi punimo proračun, mi smo vaši poslodavci. Vi niste dali ni jednu kunu - poručio je premijeru Andreju Plenkoviću i njegovoj Vladi.

I sada, naglasio je, traže adekvatno obeštećenje.

'Prisiljeni smo povući ovaj potez'

- Prvih pet hrvatskih tvrtke, koje su vašim lošim mjerama postale ruine, će dignuti tužbe za obeštećenje jer mi poduzetnici nismo dobili ništa. Jesu naši zaposlenici, bravo i hvala na tome, ali to su bili samo jedni od desetaka naših prijedloga. Pa kad smo dovedeni pred zid, kontaktirali smo odvjetnike, izabrali smo najboljeg, najjačeg, najproduktivnijeg. I, gospodo, vidimo se tamo gdje, izgleda, moramo objašnjavati neke stvari - poručio je Bujas.

Žaljenje što je uopće došlo do ovoga, izrazio je Nikola Božić, vlasnik restorana Đurina hiža.

- Ali jednostavno smo prisiljeni povući ovaj potez jer godinu i pol ovo sve skupa traje - poručio je naglasivši kako Hrvatska, uz Albaniju, od svih država članica EU nije obeštetila svoje poduzetnike.

- To je sramota. Austrija je svoje poduzetnike obeštetila sa 80 posto prometa iz 2019., Njemačka sa 70 posto, smanjila PDV sa 19 na 0 posto do kraja 2020. i do kraja 2022. smanjila PDV sa 19 na sedam posto. Hrvatska nije ni to. Nije ukinula parafiskalne namete. Ukinula ih je lokalna zajednica, ukinute su komunalne naknade i još neke sitnice, ali to je premalo i mi više to ne možemo financirati.

Potpore, koje su bile za zaposlenike, a ne za poduzetnike, kasnile su više od 40 dana u drugom valu - istaknuo je dodavši kako je on morao posuđivati novac od prijatelja jer nije imao prihoda.

- Još jedan paradoks je taj da ako uopće želim participirati za potporu, moram isplatiti plaću do kraja mjeseca za prethodni mjesec. To je najveći paradoks svega. Pogažena je moja ljudskost, moja stabilnost, koja mi je prijeko potrebna da bih nastavio graditi brendove koje gradim već 14 godina. Ne vidim drugo rješenje osim ove tužbe - poručio je naglasivši kako ih država uopće nije zaštitila niti od banaka ni leasing kuća.

- Ja bezuspješno pokušavam reprogramirati odobreni minus već četiri mjeseca. Tražio sam da mi banka produži taj odobreni minus jer sam bez prihoda i trošio sam taj minus da mogu plaćati struju, vodu, plin, da mogu jesti, isplatiti plaće svojim zaposlenicima, da dobavljače donekle mogu zakrpati... No, ništa još od toga - poručio je.

Suočio se s cijelim nizom apsurda i paradoksa, istaknuo je.

'Što ako bude novi lockdown?'

- OK, preživjeli smo ovih godinu i četiri mjeseca. A što će biti ako će biti novi lockdown - pita se.

Tomica Drvar iz putničke agencije Svi koncerti istaknuo je kako njegova tvrtka posluje već 11 godina.

- Do prošle godine, do prije lockdowna smo poslovali vrlo uspješno, napredovali smo, razvijali se, ulagali... No, dolaskom korone, sve nas je stavilo u nezavidan položaj i nismo znali što nas čeka sutra - rekao je navevši nekoliko razloga zbog čega se odlučio na ovaj potez.

- Prvi je što su odluke i mjere koje su donosili Vlada i Stožer bile neustavne. Drugo da Vlada i dalje diskriminira poduzetnike, pogotovo s ovom novom mjerom o potporama ako tvrtke imaju više od 70 posto cijepljenih. Tvrtka sa 100 zaposlenih, koja ima 29 necijepljenih ljudi će dobiti potpore za sve, a tvrtka sa troje zaposlenih i s jednim necijepljenim će dobiti potpore samo za cijepljene. I sad mi recite koja tvrtka je veća opasnost za društvo i širenja korone - poručio je.

Naglasio je kako država nije pomogla putničkim agencijama i povremenom prijevozu putnika u bilo kojem smislu.

- Pomogli su samo zaposlenicima - istaknuo je dodavši kako ne može doći ni do kredita komercijalnih banaka jer ih banke smatraju vrlo rizičnom gospodarskom djelatnosti.

- Druge države su pomogle poduzetnicima, kod nas se nije napravilo apsolutno ništa, čak u putničkom sektoru i turističkim agencijama smanjili PDV, što bi u ovoj situaciji kad se borimo za svakog putnika, puno nam pomoglo da se održimo na životu - rekao je.

Ovih pet tvrtki zastupat će odvjetnik Mate Matić.

- Način na koji ćemo pokušati zaštititi interes tužitelja je onaj koji nam Zakon određuje. Mi ne možemo odmah krenuti tužbama nego moramo poštivati zakon i zatražiti pokušaj mirnog rješenja. Ja bih rekao, obzirom na argumente koje imamo, da je to dobra šansa državi da pokuša u periodu od tri mjeseca, koliko imaju, pronaći modalitet poštujući neke druge načine kako su druge države riješile - istaknuo je.

Stožer Civilne zaštite, naglasio je, donio je 13 odluka, a pita se na temelju čega.

- Na temelju ničega - kaže i pojašnjava kako je za donošenje takvih odluka potrebno imati barem neka istraživanja koja daju dovoljno argumenata.

- Predsjednik države Milanović je jednom rekao da je nakon nastale pandemije bilo nužno objaviti izvanredno stanje. Da se to dogodilo, onda bi se Stožeru otvorila mogućnost da ograniči nečija prava. Kako nema izvanrednog stanja, nisu imali nikakva istraživanja, nisu imali nikakvih zakonskih osnova za donošenje takvih odluka - naglasio je Matić dodavši kako je Stožer povrijedio Ustav i ustavna prava poduzetnika.

- Država je ta koja je odgovorna za sve što se događa. Izvolite, gospodo, imate tri mjeseca da nađete rješenje, ako to nećete, tužbe su već pripremljene, imaju sve argumente - poručio je.

Danijel Hanik iz odvjetničkog ureda Matić i partneri istaknuo je kako argumente imaju i iz recentnih odluka sudova u Europi.

- Ustavni sud u Španjolskoj je njihov lockdown proglasio protupravnim, to je već korak dalje. Belgijski sudovi proglasili su zabranu rada ugostiteljima protupravnima. I sada odluka općeg suda EU, koji tumači naknadu štete kako je mi tumačimo u našim zahtjevima - istaknuo je.