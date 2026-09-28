Poduzetnici pozdravili odgodu novih pravila, ali ne odustaju od prosvjeda: 'Dosta je nameta'

Udruga Glas poduzetnika (UGP) pozdravila je u ponedjeljak najavu ministra gospodarstva Ante Šušnjara da će Vlada odgoditi primjenu novih pravila o sidrenim cijenama, ali ne odustaje od prosvjeda "Dosta je nameta" koji i daje najavljuje za 10. listopada. UGP pozdravlja Šušnjarovu najavu odgode novih pravila o sidrenim cijenama.

"Dobro je da je poslušao obrtnike i poduzetnike koji su upozorili na dodatne troškove, administraciju i prekratak rok za prilagodbu", kaže UGP u priopćenju.

No, ujedno ističe kako to što se primjena mjere odgađa svega tri dana prije početka primjene, pokazuje koliko se odluke koje pogađaju poduzetnike donose bez dovoljno razgovora s ljudima koji ih moraju provoditi.

"Dobro je da je ministar čuo poduzetnike. Ali poduzetnici ne smiju biti zadnja kontrola kvalitete državnih odluka. Želimo jasne informacije za potrošače, ali i pravila koja mali poduzetnik može provesti bez novog administrativnog tereta", poručio je predsjednik UGP-a Bruno Samardžić.

UGP prihvaća ministrov poziv na razgovor i očekuje konkretan prijedlog novih pravila, razumna izuzeća i dovoljno vremena za prilagodbu.

Odgoda ima smisla samo ako se u studenome ne vrati ista obveza s novim datumom, kaže UGP i najavljuje da će se prosvjed "Dosta je nameta" održat će se kako je najavljeno, 10. listopada u 12 sati u Zagrebu.

"Sidrene cijene samo su jedan primjer šireg problema: pravila se često mijenjaju bez dovoljno analiza, razgovora i razumijevanja troška koji stvaraju ljudima koji rade. Jedna odgoda taj problem nije riješila", kaže se u priopćenju.

Prosvjed "Dosta je nameta" zajednički organiziraju UGP i udruga SMOi – Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Organizatori se protive Vladinoj odluci prema kojoj svi trgovci i pružatelji usluga moraju od 1. listopada digitalno objavljivati i svakodnevno ažurirati cjenike.

Protiv su i povećanja paušalnih davanja za iznajmljivače.

Ministar Šušnjar najavio je pak u ponedjeljak da će sutra predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada, a tiču se obveze isticanja sidrenih cijena za sve proizvode i usluge.

Prema njegovim riječima, u studenome je predviđeno stupanje na snagu pravilnika kojima će se trajno urediti bazna cijena i objava cjenika, te definirati razumna izuzeća i ukloniti administrativne obveze koje potrošaču ne donose stvarnu korist.