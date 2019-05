'Poduzetnici su nam donijeli 1 posto rasta kroz investicije'

Sustavno se zatomljuje, ali hrvatsko poduzetništvo u ovom trenutku investira 10,5 milijardi kuna. To je doprinos gospodarskom rastu od preko 1 postotni bod. Sustavno zapostavljati investicije u privatnom sektoru u realno-poduzetničkom sektoru mislim da nije dobro. Činjenica je da su investicije iznijele ovaj gospodarski rast, prvenstveno infrastrukturne, ali kumulativni efekt koji se dogodio na nivou 3,9% bez realnog poduzetničkog sektora ne bi bio moguć, rekao je u Otvorenom ministar Darko Horvat na pitanje oko toga je li ga iznenadio rast BDP-a od 3,9 posto.

Na pitanje oko temelja na kojima raste gospodarstvo, Branko Grčić je rekao kako proteklih nekoliko godina rastemo bolje nego prije.

- Znate da je prije bilo ogromno zaduživanje i pretežito investiranje u nekakvu infrastrukturu, manje u industriju, poduzetnički sektore i ta struktura investicija nije bila zadovoljavajuća - rekao je i dodao da bi volio da se nastavi ovaj trend. Kaže i da je start u korištenju EU fondova loš.

- U pet godina je apsorbirano svega 16-17% ukupnih sredstava, no ja sam siguran da će u idućih 4,5 godine, koliko još imamo za korištenje sredstva, doći sigurno do povećanja korištenja fondova. Sad je samo pitanje koliko će se povećati - rekao je Grčić. Ispravio ga je Zvonimir Savić iz HGK koji je rekao kako je Hrvatska krajem travnja dosegnula isplate 2,37 milijardi eura.

- Tijekom mandata ove Vlade to je poraslo 712%. U BDP-u je to 22% kad je riječ o isplatama. Kad govorimo o ugovorenim sredstvima, dakle isplate koje će tek doći, postotak je na 67% dakle 7,3 milijardi eura je iznos ugovorenoga. Plan ministarstva regionalnog razvoja je 85% ugovorenosti do kraja ove godine i to je izuzetno dobra i ubrzana dinamika - rekao je Savić.