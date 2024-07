Poduzetnik kod Siska gradit će peradarsko cartvo: 'U planu je zaposliti više od 3500 Hrvata...'

U Hrvatskoj planiramo prodavati 10 do 15.000 tona pilića godišnje, a ukupno planiramo proizvoditi 150 tisuća tona. Hrvatska ima domaće proizvođače, ali i puno uvoza i jednu od najviših cijena piletine. Naš plan je smanjiti taj uvoz. Za hrvatske potrošače će biti dobra veća konkurencija među proizvođačima. Neće biti otpada, planiramo sve prerađivati 100 posto. Sav biološki otpad prerađivao bi se u bioplin, a kupili smo i najmoderniju tehnologiju za preradu gnojiva fermentacijom koje dalje planiramo prodavati, rekao je Oleksiy Shevchenko, predsjednik Uprave Petrinja Chicken Company, koji planiraju na području Sisačko-moslavačke županije izgraditi peradarski kompleks u vrijednosti od 572 milijuna eura.

- S projektom peradarstva u Hrvatskoj smo započeli i prije nego je krenuo rat u Ukrajini, 2019. Tražili smo zemlju, radili analize, a kad je krenula korona morali smo pauzirati. Projekt je ponovno pokrenut 2021., a sada smo u završnoj fazi projektiranja. Imat ćemo valionicu jaja, proizvodnju stočne hrane, tov i preradu pilića, biopostrojenje za plin, maksimalnu razinu pročistača otpadnih voda. Sve će farme na krovovima biti pokrivene solarima kako bismo maksimalno iskoristili zelenu energiju, a 12 milijuna eura ulaže se i u sunčevu elektranu kapaciteta 10 MW. Riječ je o kružnom gospodarstvu s minimalnim utjecajem na okoliš, bez ikakvog otpada i ispuštanja u prirodu, s potpuno zatvorenim sustavom, najmodernijim u Europi za preradu pilećeg izmeta kroz specijalnu fermentaciju kojega ćemo pretvarati u gnojivo i prodavati. U sklopu projekta se nalaze valionice (inkubatori), tvornica za proizvodnju stočne hrane, kompleks za tov peradi (24 lokacije po 12 peradarnika), kapaciteta 600 tisuća pilića po lokaciji - rekao je Shevchenko.

Zagreb: Oleksiy Shevchenko, predsjednik uprave tvrtke Petrinja Chicken Company | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Na cijelom projektu trenutno radi više od 70 ljudi, a tvrtka želi zaposliti 3500 radnika.

- Želimo hrvatske radnike. Nikad nismo koristili vanjske zaposlenike, uvijek je bolje kad su to lokalni ljudi s obiteljima. Veća je korist nego da dođe raditi netko iz Indije, to je drugi jezik i kultura, a i danas dođe sutra ode. U Sisku trenutačno ima 7.000 radno sposobnih ljudi, koji mogu sutra početi raditi. Radili smo analizu i zaključili da će minimalna plaća u našoj kompaniji biti 1200 eura, a specijalizirani radnici će naravno imati i višu. Tvrtka će osigurati i smještaj svojim zaposlenicima i njihovim obiteljima. Tako projekt prati i izgradnja dvije višestambene zgrade pojedinačnog kapaciteta 800 ljudi čime su sigurni da će privući mlade hrvatske stručnjake i pružiti im priliku da ostanu u Hrvatskoj, ali i da razvijaju ovaj kraj, posebno nakon nedavnih potresa. Naravno, osiguravamo i prijevoz na posao i s njega. U planu je i program stipendiranja nadarenih učenika u lokalnim školama, kao i program stipendiranja studenata - rekao je Shevchenko.

Inače, Petrinja Chicken Company dio je holding kompanije Renaissance Capital unutar koje posluju i tvrtka Real Estate koja se bavi upravljanjem vlastitim nekretninama te kupnjom nekretnina za potrebe vlastitih projekata te Renaissance Bioenergy, tvrtka koja se bavi zelenom energijom, primarno bioplinom, ali i električnom energijom iz obnovljivih izvora. Bioenergy trenutno gradi solarnu elektranu u Donjim Kukuruzarima, u Sisačko-moslavačkoj županiji ukupne snage od 10,82 MW, koju planiraju optimizirati na 11,4 MW. Godišnje bi trebala proizvesti 14,9 GWh energije, a vrijednost investicije procjenjuje se na 12,1 milijun eura. Vlasnik holdinga je Andrii Matiukha, koji godinama živi u Hrvatskoj.

- Upravo je to jedan od razloga zašto investiramo u Hrvatskoj jer je vlasnik već ovdje i upoznati je načinom rada. Uz to, vrlo je pogodno jer u Hrvatskoj možemo nabaviti 100 posto od lokalnih proizvođača, a peradarstvo smo izabrali jer ima najveći potencijal. U 2023. potražnja za piletinom porasla je za 3 posto, a ove godine će porasti za čak šest posto. Mi izgradnju financiramo vlastitim novcem i kupujemo privatno zemljište - od države ne tražimo ništa, dok drugi uzimaju državnu potporu i zemljište. Povrat investicije je puno brži, to je razumljivo, ali mi smo odlučili ići duljim putem. Uz to, naš doprinos Hrvatskoj će biti veliki jer ćemo na godišnjoj razini uplaćivati oko 50 milijuna eura, a lokalna zajednica će dobiti novu infrastrukturu i plinifikaciju - rekao je Shevchenko.

Osvrnuo se i na kritike da će zbog njihovog projekta "nestati domaći peradari".

- Hrvatska nema malih proizvođača pilića, nego male proizvođače jaja, a mi ne planiramo proizvodnju jaja. Mi ne planiramo prodavati živu perad drugim proizvođačima, niti vrbovati kooperante, a u u Sisačko-moslavačkoj županiji nema peradarnika niti kooperanata. Ne radimo im konkurenciju, kao ni lokalnom tržištu. Krajnji potrošači, koji kupuju piletinu u supermarketima, će dobiti kvalitetniji i jeftiniji proizvod. U Hrvatskoj jedemo najskuplju piletinu u Europi, ona je oko 20 posto skuplja nego u EU. Iza mene i mog tima su dva velika uspješno realizirana projekta gradnje peradarskih farmi u Ukrajini i Kazahstanu te veliko iskustvo i u proizvodnji peradi. Farma u Ukrajini kapaciteta je 500.000 tona - rekao je Shevchenko.

Direktorica Renaissance Capital Suzana Audić Vuletić rekla je kako do kraja ove godine planiraju dobiti građevinske dozvole i početi izgradnju postrojenja, a 2027. planiraju krenuti s proizvodnjom.

- Cijeli taj radni program izvodit će se na 350 hektara rasprostranjenih po 24 lokacije u Sisačko-moslavačkoj županiji. Kupili smo i zemljište u Zagrebu gdje ćemo izgraditi i poslovni centar koji će u početku služiti za potrebe tvrtke, a potom će i iznajmljivati uredske prostore - rekla je Audić Vuletić.