Supružnici Straga, vlasnici kuće u Bakarcu, smještene u nekadašnjem kampu, ostali su nemilo iznenađeni kada su prošle godine ispred puta kojeg godinama koriste kako bi došli do svoje kuće zatekli zaključana vrata koja su im onemogućavala jedini pristup do iste.

Naime, radi se o državnom putu koji lokalni mještani već više od pola stoljeća koriste kako bi došli ne samo do nekadašnjeg kampa i šume, već i do svojih kuća. I tako sve dok nije došao poduzetnik Rade Zrilić, vlasnik tvrtke Luje d.d., koji na navednoj parceli planira otvoriti novi kamp, a koji je u međuvremenu podigao ogradu, ugradio vrata i tako zatvorio prilaz.

'Pokušali smo se dogovoriti, ali uzalud'

- Jednostavno je došao jedan dan i rekao kako prolaza više nema, kako je od sad on gazda te kako mu ne može nitko ništa jer ima čovjeka u Saboru. Da stvar bude bolja on uopće nije vlasnik niti ima koncesiju nad tim državnim zemljištem. Znam da kao vlasnik okolnih parcela i obližnjeg bivšeg hotela ima pravo prvo zakupa ili najma, ali on ništa od toga još nije dobio, a već je krenuo u gradnju recepcije i ograđivanje kampa kojeg planira napraviti. Da se razumijemo, ja nemam ništa protiv da on gradi kamp, ali po zakonu imam pravo služnosti puta do svoje kuće. Ja sam se s njim pokušao dogovoriti ljudski, ali s tim se čovjekom ne da razgovarati. Sad tako do kuće ne možemo ni mi niti ikakva javna služba, vatrogasci, hitna ili da pukne kakva cijev, nitko ne može prići - ogorčen je Dino Straga, vlasnik agencije nekretnina, koji je detaljno provjerio sve papire i dozvole kada je kuću, sagrađenu davne '68., kupovao prije četiri godine.

Budući da rješenja dozvole za uzurpiranje državnog puta nema, vlasnici navedene kuće pravdu su odlučili potražiti na sudu te tužili navedenu tvrtku za ometanje posjeda, a s ciljem da im se osigurao jedini prilaz do svoje nekretnine. No u gotovo dvije godine ništa se nije riješilo, dapače, Dino Straga i sam je "zaradio" uvjetnu kaznu na 6 mjeseci zatvora.

- Tužbu sam podigao prije godinu i sedam mjeseci. U tom periodu sam samo dobio dopis da moram platiti 4000 kn sudskog vještaka, koji ni dan danas nije izašao na teren, ali mene se kaznilo u roku sad. Umjesto da se moja tužba smatra žurnim postupkom, ja sam, ni kriv ni dužan, ekspresno osuđen jer pokušavam doći do svoje nekretnine jedinim, za to predviđenim putem - u nevjerici prepričava Straga.

'Stavio je lokot, odrezao sam ga jer jedino tako mogu doći do kuće'

Naime, prema zakonu o vlasništvu posjednik ima pravo na samopomoć. Straga ju je odlučio iskoristiti na način predviđen zakonom.

- Kada je stavljen lokot otišao sam u policiju i grad Kraljevicu i najavio da ću to odrezati što sam i učinio jer je to bio jedini način da dođem do kuće. No tada je Luje mene tužio i u roku od dva mjeseca osuđen sam na uvjetnih šest mjeseci zatvorske kazne te naknadu štete koju su oni procijenili na nešto više od 17 tisuća kuna - čudi se vlasnik kuće čiji je prilaz u gruntovnici jasno naznačen kao državni put.

Naime, unutar samog kampa vlasništvo nad česticama podijeljeno je na četiri privatne kuće, dvije čestice su u vlasništvu tvrtke Luje d.d., a ostalo je državno zemljište, no vlasnik Luje ogradio je sve.

Podizanje ograde i radove koji se izvode u kampu Straga je prijavio i građevinskoj inspekciji, no ni oni još nisu reagirali. Osim toga tužio je i državu za pravo opslužnosti puta, no ni taj spor nije ni blizu kraja. Za pomoć se obratio i gradu Kraljevici.

Gradonačelnik Kraljevice: 'Moraju se riješiti suvlanički odnosi'

- Kad se postavljala ograda reagirali smo na niz pritužbi građana obrativši se ŽDO-u, koji nas je upoznao s činjenicom da mi nismo ovdje u nadležnosti jer se tu radi o državnom zemljištu i činjenici da je postupku rješavanje suvlasničkih udjela, o čemu do danas, mi kao grad, nismo primili nikakva pravni temelj po kojem bi se navedena ograda postavljala. Od tvrtke Luje primili smo izjavu, ali nitko od nadležnih institucija nije nam ju potvrdio i dok se ne riješe suvlasnički odnosi Luje d.d. i države, mi zaista ne znamo kome što pripada, a dok to ne dobijemo ne postoji pravni temelj - kaže gradonačelnik Kraljevice Dalibor Čandrlić.

Rade Zrlić, vlasnik tvrtke Luje pak tvrdi da, iako još nema koncesiju nad navedenim zemljištem, on je već godinama plaća i to je točno ako govorimo o paušalnom iznosu. Postavljanje ograde pravda održavanjem zemljišta čiji je, tvrdi, suvlasnik u omjeru od 50%.

Zrilić: 'Napravili smo mnoge vrijedne stvari na tom području'

- Već godinama uredno plaćam sve račune i obaveze i održavam sustav, nikome nisam dužan, privređujem, zapošljavam ljude, ulažem u turizam i smatram da mi je dužnost održavati to neodržavano područje koje je izgledalo kao džungla. Mi smo porezali stabla, pokosili travu i ogradili zemljište tj. kamp, koji ima dozvolu za nastavak poslovanja. Još 2010. godine podnijet je zahtjev za koncesijom i pripremamo se za rundu dogovora s ministarstvom jer kao dugogodišnji vlasnik okolnih čestica i bivšeg hotela Neptun imam pravo prioriteta. No, kao suvlasnik, smatram da u međuvremenu imam obavezu to područje održavati.

Svih ovih godina napravili smo mnoge vrijedne stvari, uredili 4 kampa, stvorili sustav i osobno sam uvijek za razgovor i dogovor, ali s nekim ljudima to jednostavno ne ide, a to što navedeni gospodin na toj parceli ima kuću do koje kaže da ne može, nije moj problem niti me se tiče - kaže Zrilić.

Na upit da "ima nekog u saboru" kaže da to nikad nije rekao niti bi koristio, iako ih ima puno.

- To su gluposti. Da, imam ljude u Saboru, barem one za koje sam dao glas, ali to nema veze s mojim poslovanjem - zaključuje Zrilić.

Ministarstvo graditeljstva pak kaže da su navedenoj tvrtki zabranili svako daljnje postupanje prilikom izvođenja radova u kampu Bakarac, na čestici u vlasništvu države te je zatražen očevid.