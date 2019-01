Pogibija Talijana: Nastavlja se suđenje Tomi Horvatinčiću

Na Općinskom sudu u Šibeniku u srijedu se nastavlja suđenje zagrebačkom poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću kojem se treći put sudi zbog smrti bračnog para Salpietro koji su stradali u kolovozu 2011. godine nakon što je Horvatinčić na njih naletio gliserom. Horvatinčić je došao na sud oko 10 sati, a danas se očekuje ispitivanje vještaka.

Na zadnjem ročištu u studenom svjedočila je Anica Đerđa Dilber.

- Iz Tribunja smo gliserom krenuli prema Hvaru. On je vozio, ja sam sjela. On je gledao prema naprijed, a ja prema krmi. Nešto sam ga pitala i nije mi odgovorio, glava mu je kada sam ga pogledala bila prema dolje i ruke su mu bile u neprirodnom položaju kao da je bio u nesvjestici. Kada sam ga prodrmala i viknuli Tomo, tada se trgnuo i rukama se pokušao pridržavati po komandnoj ploči. Nakon toga sam osjetila udarac - rekla je tada Dilber.

Iz DORH-a su nakon iskaza upitali Anicu Đerđu Dilber zašto kod istražnog suca nije govorila da je prodrmala Horvatinčića i da se tada prenuo. Rekla je kako ostaje pri ranijem iskazu, a na upit kojem iskazu kod suca istrage ili na suđenju, opet je rekla da ostaje kod ranijeg iskaza. Potom je dala iskaz o događanju nakon nesreće.

Nakon Anice Đerđe Dilber svjedočio je Boris Seljanovski, inspektor sigurnosti plovidbe šibenske lučke kapetanije.

- Stojim iza svega što sam govorio i dao po pitanju dokumentacije. Jedino novo je što sam u međuvremenu išao u mirovinu. Napravio sam zapisnik, prvo saslušao gospođu koja je bila s okrivljenikom u gliseru, a potom njega i tražio da napravimo skicu i on je nacrtao skicu, govorio kuda su kretali, znao je da je vozio 20 čvorova, ja sam tako pisao i on je sve potpisao. On je nacrtao smjerove odnosno kuda je išao on i kuda je išla jedrilica. Njihovu iskazi što se dogodilo su identični i nisu se žalili na bilo kakve zdravstvene probleme. Horvatinčić je potpisao zapisnik i on je dobio jedan primjerak. Mi smo namjeravali pokrenuti prekršajni postupak. Rekao sam Horvatinčiću da ima pravo na odvjetnika iako to ne stoji u zapisniku. On je sam rekao da neće odvjetnika. Na skici ima moga rukopisa i to po pitanju naziva brodova. Dopisao sam i iz njegova iskaza da je išao na autopilot i da je izgubio komande - rekao je Seljanovski.