IZAZVALI POŽARE

Poginuo jedan čovjek: Ukrajina je napala Rusiju dronovima

Piše HINA,
Poginuo jedan čovjek: Ukrajina je napala Rusiju dronovima
Ruski mediji izvijestili su da je 13 zračnih luka diljem Rusije obustavilo letove zbog napada dronovima

Ukrajina je napala Rusiju s najmanje 75 dronova u četvrtak, izazvavši požar u industrijskom području južnoga grada Volgograda, pri čemu je najmanje jedna osoba poginula i obustavljeni su deseci letova širom zemlje, rekli su ruski dužnosnici. Ukrajina već nekoliko mjeseci napada ruske rafinerije nafte, skladišta i cjevovode nastojeći oslabiti rusko gospodarstvo dok ruske snage napreduju u istočnoj Ukrajini. Guverner volgogradske regije Andrej Bočarov izjavio je da je 48-godišnji muškarac poginuo od gelera te da je u industrijskoj zoni okruga Krasnoarmejsk, u gradu koji je nekada nosio ime Staljingrad, izbio požar.

U toj se gradskoj četvrti nalazi velika rafinerija nafte kompanije Lukoil, koja je već više puta bila meta ukrajinskih napada. Godine 2024. rafinerija u Volgogradu preradila je 13,7 milijuna metričkih tona nafte, što čini 5,1 posto ukupne prerade u ruskim rafinerijama.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je tijekom noći oboreno 75 ukrajinskih dronova, od čega 49 u volgogradskoj regiji.

Ruski mediji izvijestili su da je 13 zračnih luka diljem Rusije obustavilo letove zbog napada dronovima.

Rusija je u srijedu objavila da njezine snage napreduju prema sjeveru unutar Pokrovska kako bi preuzele potpunu kontrolu nad tim ukrajinskim gradom.

Ruska vojska navodi da sada kontrolira više od 19 posto teritorija Ukrajine, odnosno oko 116. 000 četvornih kilometara.

Proukrajinske karte pokazuju da je Rusija dosad ove godine zauzela više od 3400 četvornih kilometara ukrajinskog teritorija - dok je krajem 2023. kontrolirala oko 18 posto Ukrajine.

